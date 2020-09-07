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Екс-супруга автора "Кода да Винчи" подала на него в суд из-за любовниц

Сегодня, 15:31

Дэна Брауна обвинили в расточительстве семейного имущества

Бывшая жена знаменитого американского писателя, автора "Код да Винчи" и "Ангелы и демоны" Дэна Брауна подала на него иск в суд.

Дело в том, что Блайт Браун была эмоционально потрясена многочисленными изменами своего мужа, который кроме этого "тайно разграблял значительные суммы их имущества". По словам Блайт Браун, писатель тратил их общие деньги на своих любовниц, а одной из них даже подарил лошадь за 260 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Дэн Браун
Дэн Браун
Фото: Getty Images

Экс-супруга Дэна Брауна подала на него в суд еще в июле этого года. Она обвинила писателя во внебрачных связях, а также трате их общего имущества на четырех любовниц. Как утверждает Блайт Браун, одной из своих девушек, 29-летней дрессировщице Джуди Питерсен, автор "Кода да Винчи" подарил дом и двух дорогих лошадей.

Блайт Браун отметила, что Дэн Браун изменял ей все шесть последних лет их брака. В целом супруги состояли в браке на протяжении 21 года.

Джудит Питерсен
Джудит Питерсен
Фото: instagram.com/judithpietersen

Среди любовниц Дэна Брауна его экс-супруга отметила парикмахершу, чиновницу и даже фитнес-тренера.

"Все дело в том, чтобы восстановить мое самоуважение. После развода я узнала, что Дэн пошел на все, чтобы солгать и предать меня, что оставило меня эмоционально потрясенной", – заявила Блайт Браун.

В ответ автор бестселлеров возразил своей экс-супруге и назвал выдвинутые обвинения клеветой, настаивая, что в ее иске не было правды.

Сегодня также стало известно, что экс-бойфренд Наоми Кэмпбелл подал на нее в суд, обвинив модель в краже имущества.

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