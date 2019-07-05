Экс-участница "ВИА Гры" представила новый сингл, посвященный силе женского духа
Это уже второй сингл в рамках сольной карьеры певицы
Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, которая ранее представила лирик-видео, теперь выпустила новый сингл "Так как ты", посвященный силе женского характера.
Стоит отметить, что Анастасия Кожевникова презентовала уже второй сингл в рамках сольной карьеры. Песня "Так как ты" – это история о девушках, которые пережили несчастливую любовь, но стали после этого только сильнее и мудрее, и больше не готовы любить слепо.
"Односторонние компромиссы, на которые женщины часто идут в отношениях "во благо" любви, позже становятся для них уроками и опытом. Приводят к моменту невозврата, когда все внутри бурлит и кричит: "Я умею так, как ты!". Это песня для каждой, кто любил, кого разочаровывали и кто после этого не упал духом, а стал сильнее", - рассказала украинская артистка.
Автором композиции стал латвийский музыкант Стас Шуринс. Съемки клипа на сингл "Так как ты" запланированы на ближайшее время.
Напомним, Анастасия Кожевникова 24 августа 2018 года сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева.
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