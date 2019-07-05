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Экс-участница "ВИА Гры" представила новый сингл, посвященный силе женского духа

Это уже второй сингл в рамках сольной карьеры певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Анастасия Кожевникова
Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, которая ранее представила лирик-видео, теперь выпустила новый сингл "Так как ты", посвященный силе женского характера.



Стоит отметить, что Анастасия Кожевникова презентовала уже второй сингл в рамках сольной карьеры. Песня "Так как ты" – это история о девушках, которые пережили несчастливую любовь, но стали после этого только сильнее и мудрее, и больше не готовы любить слепо.

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"Односторонние компромиссы, на которые женщины часто идут в отношениях "во благо" любви, позже становятся для них уроками и опытом. Приводят к моменту невозврата, когда все внутри бурлит и кричит: "Я умею так, как ты!". Это песня для каждой, кто любил, кого разочаровывали и кто после этого не упал духом, а стал сильнее", - рассказала украинская артистка.

Анастасия Кожевникова
Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба

Автором композиции стал латвийский музыкант Стас Шуринс. Съемки клипа на сингл "Так как ты" запланированы на ближайшее время.

Напомним, Анастасия Кожевникова 24 августа 2018 года сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева.

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песня сингл Стас Шуринс Анастасия Кожевникова ВИА Гра
Источник: Сегодня
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