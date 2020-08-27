Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-звезда Disney Белла Торн заработала миллион долларов за сутки на популярной платформе

Сегодня, 14:41

У знаменитости более ста тысяч подписчиков

22-летняя американская актриса Белла Торн, знаменитая по фильмам и сериалам Disney, установила новый рекорд на платформе OnlyFans и заработала более одного миллиона долларов за сутки. Напомним, что коллега Беллы Торн, Зендая снялась в секретном фильме во время карантина с Джоном Вашингтоном.

Сообщается, что такую сумму Белла Торн заработала всего за 24 часа с момента создания учетной записи. Знаменитость использует этот сайт, чтобы делиться ранее неопубликованными фотографиями и видео, которые доступны к просмотру только по подписке. Об этом сообщает Variety.

Белла Торн
Белла Торн
Фото: instagram.com/bellathorne

Сайт OnlyFans позволяет создателям контента зарабатывать на нем деньги благодаря подпискам пользователей – "фанатов". Платформа дает пользователям свободу размещать контент любого типа, в том числе и эротические фотографии, из-за чего журнал New York Times назвал это "легализированным платным порно".

Однако 22-летняя актриса заявила, что не размещает на сайте обнаженные фотографии. Стоимость подписки на контент актрисы стоит 102 доллара за шесть месяцев.

В настоящее время на платформе более 50 миллионов зарегистрированных пользователей.

Белла Торн сыграла в подростковом сериале "Танцевальная лихорадка!", комедии "Смешанные" с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером, "Ужас Амитивилля: Пробуждение" и триллере "Печально известные".

Ранее мы сообщали, что 41-летняя Рэйчел МакАдамс впервые показала округлившийся живот.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
35-летняя Келли Осборн рассказала, как ей удалось похудеть на 39 кг Звезда сериала «Выходите без звонка» Мария Смолякова готовится к свадьбе 62-летняя Шэрон Стоун собирается выпустить мемуары о самом сокровенном
актриса Белла Торн
Источник: instagram.com/bellathorne
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Кто из украинских звезд подхватил COVID-19?
Кто из украинских звезд подхватил COVID-19?
Составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака
Составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Сегодня, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:58Шоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

Вчера, 08:13Техно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

Вчера, 05:47Психология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

Вчера, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

25 августаШоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

25 августаПсихология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Новости партнеров

Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
У модному купальнику. Маша Єфросиніна поділилася милим фото
У модному купальнику. Маша Єфросиніна поділилася милим фото
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Меладзе
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Меладзе
Кофе — польза или вред? Мы решили закрыть этот вопрос
Кофе — польза или вред? Мы решили закрыть этот вопрос
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять