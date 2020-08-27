Экс-звезда Disney Белла Торн заработала миллион долларов за сутки на популярной платформе

У знаменитости более ста тысяч подписчиков

22-летняя американская актриса Белла Торн, знаменитая по фильмам и сериалам Disney, установила новый рекорд на платформе OnlyFans и заработала более одного миллиона долларов за сутки. Напомним, что коллега Беллы Торн, Зендая снялась в секретном фильме во время карантина с Джоном Вашингтоном.

Сообщается, что такую сумму Белла Торн заработала всего за 24 часа с момента создания учетной записи. Знаменитость использует этот сайт, чтобы делиться ранее неопубликованными фотографиями и видео, которые доступны к просмотру только по подписке. Об этом сообщает Variety.

Белла Торн Фото: instagram.com/bellathorne

Сайт OnlyFans позволяет создателям контента зарабатывать на нем деньги благодаря подпискам пользователей – "фанатов". Платформа дает пользователям свободу размещать контент любого типа, в том числе и эротические фотографии, из-за чего журнал New York Times назвал это "легализированным платным порно".

Однако 22-летняя актриса заявила, что не размещает на сайте обнаженные фотографии. Стоимость подписки на контент актрисы стоит 102 доллара за шесть месяцев.

В настоящее время на платформе более 50 миллионов зарегистрированных пользователей.

Белла Торн сыграла в подростковом сериале "Танцевальная лихорадка!", комедии "Смешанные" с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером, "Ужас Амитивилля: Пробуждение" и триллере "Печально известные".

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