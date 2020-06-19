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Экшн-триллер "Неистовый" с Расселом Кроу откроет украинский прокат после карантина: почему стоит посмотреть

Сегодня, 16:22

Первая кинолента на больших экранах после эпидемии

Триллер "Неистовый" с лауреатом премии "Оскар" Расселом Кроу станет первым фильмом, который покажут в Украине на больших экранах после массового закрытия кинотеатров в связи с карантином. Как сообщает дистрибьютор Volga Ukraine, премьера фильма "Неистовый" состоится 16 июля. Напомним, что открытие украинских кинотеатров запланировано на 2 июля.

Кадр из фильма "Неистовый"
Кадр из фильма "Неистовый"
Фото: пресс-служба

Синопсис фильма "Неистовый"

Нет ничего опаснее, чем человек, доведенный до точки кипения. Особенно, когда нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым поссорилась на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он (Рассел Кроу) не остановится, пока не даст страшный урок своей жертве и всем ее близким. У женщины и ее сына не остается иного выбора, кроме как попытаться выжить в этой смертельной игре, которая набирает скорость каждой секунды.

Кадр из фильма "Неистовый"
Кадр из фильма "Неистовый"
Фото: пресс-служба

Главные роли в фильме сыграли Рассел Кроу, который известен по таким фильмам, как "Гладиатор", "Мумия", "Отверженные", "Игры разума", "Американский гангстер", Карен Писториус, которая снималась в "Хроники хищный городов", "Свет между океанов", "Строго на Запад", а также Джимми Симпсон – "Зодиак", "Мир Дикого Запада", Карточный домик".

Режиссер триллера Деррик Борте ранее снял "Семейка Джонсов", "Лондон Таун", а сценарист Карл Эллсворт известен зрителю по таким триллера, как "Паранойя", "Ночной рейс" и "Неуловимые".

Смотрите трейлер фильма "Неистовый":

Зрители уже привыкли к тому, что многие фильмы продолжают менять свои даты премьер или же вовсе откладываются на неопределенный срок. Однако триллеру "Неистовый" с Расселом Кроу предсказывают большой успех, ведь фильмы именно в этом жанре зрители с нетерпением хотят увидеть в кино после карантина.

Напомним, что у самых ожидаемых фильмов 2020 года снова изменились даты премьер.

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