Эксклюзив с BAFTA 2019: опоздавший Бейл, общительный Малек и селфи спустя 10 лет ожидания

Журналистка "Сегодня" посмотрела изнанку премии BAFTA

Эксклюзив журналиста "Сегодня" с красной дорожки премии BAFTA Фото: AFP

В Лондоне 10 февраля прошла церемония вручения наград BAFTA 2019. В этом году ее посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Главную награду в категории "Лучший фильм" завоевала картина "Рома" Альфонсо Куарона, а лучшим британским фильмом признана киноработа "Фаворитка".

Журналистка "Сегодня" побывала на красной дорожке главной британской кинопремии BAFTA и увидела закулисье церемонии, которую называют основной репетицией предстоящего "Оскара". Несколько лет подряд мероприятие проходит в королевском Альберт-холле. Увидеть шоу вживую, если вы не номинант, практически нереально. Туда не продают билеты, как и не раздают пригласительных "для своих". Единственный шанс прочувствовать на себе атмосферу одного из главных культурных событий Великобритании – это попасть на предшествующую ему красную дорожку. Есть три способа, как это можно сделать, но на это иногда могут уйти целые годы подготовки и ожиданий.

Эксклюзивные кадры журналиста "Сегодня" Анны Школьной с красной дорожки премии BAFTA 2019 Фото: Сегодня Эксклюзивные кадры журналиста "Сегодня" Анны Школьной с красной дорожки премии BAFTA 2019 Фото: Сегодня Эксклюзивные кадры журналиста "Сегодня" Анны Школьной с красной дорожки премии BAFTA 2019 Фото: Сегодня Эксклюзивные кадры журналиста "Сегодня" Анны Школьной с красной дорожки премии BAFTA 2019 Фото: Сегодня Эксклюзивные кадры журналиста "Сегодня" Анны Школьной с красной дорожки премии BAFTA 2019 Фото: Сегодня Эксклюзивные кадры журналиста "Сегодня" Анны Школьной с красной дорожки премии BAFTA 2019 Фото: Сегодня Эксклюзивные кадры журналиста "Сегодня" Анны Школьной с красной дорожки премии BAFTA 2019 Фото: Сегодня Эксклюзивные кадры журналиста "Сегодня" Анны Школьной с красной дорожки премии BAFTA 2019 Фото: Сегодня 1/8

Можно стать журналистом и получить на BAFTA официальную аккредитацию. Правда, как я узнала, заявок от СМИ организаторы получают более 5 тысяч, а всего для прессы выделено не более 100 пропусков. Также можно попробовать устроиться на работу в обслуживающий персонал, правда, времени и возможности наблюдать за происходящим у вас не будет. Но самый действенный способ – это стать частью массовки, которую по традиции размещают по всей длине красной дорожки. Если вы думаете, что это проще простого, вы глубоко ошибаетесь. Таких счастливчиков всего 400, и оказаться в их числе с первой попытки практически невозможно. Опрос случайных 10 человек, которым повезло так же, как и мне, показал, что на это могут уйти целые годы!

Как попасть на BAFTA

В день церемонии в 10 утра на официальном сайте премии размещают объявление с местом, где будут раздавать специальные браслеты, которые дают допуск к красной дорожке. Я была на месте спустя всего 20 минут, но уже на тот момент очередь поражала своей продолжительностью. Прикинув на глаз, что попасть в 4 сотни счастливчиков мне уже не светит (на площади уже находилось более тысячи человек), я решила включить всю свою наглость и рынулась к одной из девушек, уже стоящей в очереди.

"Можно я стану вашей подругой на пару минут и вместе с вами получу браслет?", – взмолилась я и неожиданно получила утвердительный ответ. В итоге благодаря незнакомке Мэри из Лондона я стала 244-й по счету зрительницей, кому повезло в этот день. После этого все счастливые обладатели браслетов отправлялись своим ходом к Альберт Холлу. С 13.00 для зрителей дорожки – полная боевая готовность, хотя до самого старта еще долгих 4 часа! Если вы думаете, что сидеть в очереди в поликлинике, это бестолковое времяпровождение, вы никогда не стояли в очереди на красную дорожку в Лондоне. Четыре часа без возможности присесть, отойти в туалет, да хотя бы просто сдвинуться со своего места, занятого в первом ряду за забором. Поверьте, стремящихся на него встать десятки, и здесь уже каждый сам за себя.

Как это было

Ровно в пять вечера все началось. Сначала зазвучали барабаны и прошествовали артисты Цирка дю Солей. Одним из первых появился на глаза публики звезда Рассказа служанки Джозеф Файнс, который был щедр на автографы и селфи. Важно сказать, что звезды делятся на две категории: те, кто активно общается с поклонниками и прессой (Сальма Хайек, Вигго Мортенсен, все актеры и продюсеры "Богемной рапсодии"), и те, кто молниеносно пробегает по дорожке, останавливаясь только для нескольких кадров у официальных фотографов церемонии (Кейт Бланшет, Марго Робби, Брэдли Купер). Так, самыми открытыми и общительными, как ни странно, оказались самые номинирующиеся актеры этого года – Рами Малек и Тимоти Шаломе (на BAFTA оба номинировались, но победил только Рами).

"Приезжайте в Украину, здесь вас очень любят и ждут", – успела сказать я Малеку в момент, когда мы фотографировались. "Оу, Украина, никогда там не был. Но если вы приглашаете, тогда нужно ехать", – пококетничал актер.

Так что, украинские продюсеры, можете брать на заметку – актер готов к переговорам. Что касается Шаломе, он оказался еще тем шутником. На просьбу о селфи отреагировал дружелюбно,а сразу после фото сделал вид, что прикарманил мой телефон. "Ой, а я забыл, что он ваш", – сказала мне восходящая звезда Голливуда и расплылся в обаятельной улыбке.

Несколько неожиданной была реакция публики на режиссера Питера Джексона. То ли его не признали, то ли он уже не раз всем отказывал, но он неспешно прогуливался по дорожке, а в его спину не неслись оклики и обращения. Да, чтобы привлечь внимание своего кумира поклонники кричат неистово. Одним из последних прибыл на церемонию под руку с женой Кристиан Бейл, когда уже часть журналистов даже начала расходиться.

А вот королевская чета, принц Уильям и Кейт Мидлтон, зашли в зал по лестнице с другого крыла дорожки, подальше от большинства камер и прессы. Когда церемония в концерт-холле началась, массовка медленно потянулась к метро. "Сегодня сбылась моя мечта, которую я ждал 10 лет, я сделал фото с самой Гленн Клоуз", – радовался один из зрителей, демонстрируя каждому покидающему дорожку экран своего телефона. Его глаза светились от счастья, как и мои, собственно.

Напомним, на BAFTA 2019 звезды блистали на красной дорожке в роскошных платьях, изысканных костюмах, дорогих украшениях и с уместными прическами. Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Кристиан Бейл, Рэйчел Вайс, Рами Малек, Ирина Шейк и другие знаменитости не смогли пропустить одну из самых престижных европейских премий.

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