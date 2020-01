Эксперты назвали сто лучших фильмов XXI века

Кинокритики отметили высокое мастерство актеров и профессионализм режиссеров

Специалисты профильного издания Empire назвали сто лучших фильмов XXI века. Первую десятку завершает прекрасная мелодрама Софии Копполы с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон "Трудности перевода" (Lost In Translation, 2003).

Девятое место досталось драматической сказке "Лабиринт фавна" (Pan's Labyrinth, 2006).

На восьмой строчке – "Прочь" (Get Out, 2017), социальный хоррор, ставший одной из главных жанровых сенсаций последних лет. Седьмое – кинокомикс "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018. "Кульминация кинематографической вселенной Marvel" и "самый, пожалуй, взрывной блокбастер века", – отметили специалисты.

Шестая строчка у фильма "Социальная сеть" (The Social Network, 2010) Финчера, байопик про Facebook. Пятая строчка у фильма "Лунный свет" (Moonlight, 2016). "Он ближе всего к поэзии – настолько эта лента концентрированно импрессионистская работа", – добавили эксперты. На четвертом месте картина "Начало" (Inception, 2010) Кристофера Нолана.

"Темного рыцаря" (The Dark Knight, 2008) того же Нолана журнал разместил на третьей позиции.

На втором месте – "Властелин колец: Братство кольца" (The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring, 2001) первая часть эпичной трилогии Питера Джексона, ставшей одним из главнейших достижений кинофэнтези. И, наконец, первое место сотни самых важных кинофильмов века – "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road, 2015).

Напомним, ранее американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) составило рейтинг 100 лучших лент ХХ века.

