Эль Фаннинг знакомится с российским дворянством в трейлере комедийного сериала "Великая"

Премьера шоу запланирована 15 мая

В сети появился трейлер комедийного сериала "Великая" с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях. Проект производства Hulu расскажет историю отношений Екатерины Великой и Петра III, а также покажет приход императрицы к власти.

Несмотря на то, что выход некоторых сериалов, в том числе и нового эпизода "Друзей", переносится из-за эпидемии коронавируса, новые проекты все же появятся этой весной. Стриминговая платформа Hulu порадовала зрителей трейлером мини-сериала, премьера которого запланирована на май этого года.

Кадр из сериала "Великая" Фото: YouTube

Сюжет сериала "Великая", продюсерами которого стали Тони Макнамара ("Фаворитка") и Эль Фаннинг, разворачивается вокруг юной Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербетской, которая приезжает из Германии в Россию, чтобы вступить в брак с императором Петром III. Однако она быстро списывает его со счетов и становится великой правительницей, более известной как Екатерина II.

В трейлере воодушевленная София сталкивается с реалиями российского дворянства, их обычаями и образом жизни. В целом картина наполнена сатирой и черным юмором, а создатели сериала настаивают, что их произведение основано на реальных фактах.

В сериале также снялись Фиби Фокс, Гвилим Ли Луи Хайнс и другие. Премьера "Великая" намечена на 15 мая 2020 года.

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