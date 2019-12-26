El Кравчук представил новую песню АLLO

Певец посвятил композицию планете-двойнику Земли

El Кравчук Фото: пресс-служба

Украинский исполнитель El Кравчук, который недавно запел шансон, представил песню из нового альбома под названием Hello,Jenet. Композицию певец посвятил планете-двойнику Земли.

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Артист верит, что у каждого элемента на нашей планете есть зеркальное отражение в бесконечных просторах галактики и всему нашему технологическому прогрессу мы обязаны инопланетянам.

10 лет назад у певца состоялся контакт с пришельцами, который заставил его по другому посмотреть на мир. "Мы не одиноки во вселенной", – об этом El Кравчук поет в новом разрывном хите, автором которого стал Михаил Некрасов.

Напомним, недавно певец El Кравчук примерил образ певицы Ирины Билык. Для перевоплощения в украинскую певицу Андрей попытался поменьше быть собой и в прямом смысле, а именно надел платье, женский парик, каблуки и нарастил ногти.

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