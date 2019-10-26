Елена Темникова презентовала клип, снятый на пленку

Режиссером видео выступил Медет Шаяхметов, который работал с MONATIK

Елена Темникова - Жара Фото: пресс-служба

Пока все обсуждают эпатажное видео Насти Каменских, другая певица Елена Темникова впервые выпускает клип, снятый на пленку. Режиссером футуристичного музыкального видео на трек Жара выступил известный казахстанский клипмейкер Медет Шаяхметов, снимавший одни из последних видеоработ для MONATIK, Элджея, Скриптонита и других.

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Жара – это история про заточенную в капсуле девушку, которая хочет научиться любить. Действие происходит в ограниченном пространстве, в капсульной комнате. Она изучает по книжкам и видеофрагментам простые ощущения и чувства человека, хотя ей сложно представить и понять их.



"В финале видео мы понимаем, что в действительности таких созданий, отрезанных от чувств, много. Они также сидят в капсулах своих фантазий, считая, что они уникальны. В этом есть некоторая отсылка к "Бегущему по лезвию" с его репликантами" – пояснил режиссер.

Медет Шаяхметов Фото: пресс-служба

Клип снят на 16 мм кинопленку, что придает картинке ламповость, теплоту. Основной упор в перформансе – на чувственности, синхронизированных с камерой движениях, игре с фокусом, вспышках.



"Сейчас выходит очень много слишком темных или саркастичных клипов. Мне хотелось, чтобы видео на Жару получилось светлым, чтобы у меня по максимуму был зрительный контакт со зрителем, чтобы история читалась в глазах и антураже. Медет понял меня с полуслова, и, мне кажется, у нас все получилось", – прокомментировала премьеру клипа Елена Темникова.

Елена Темникова Фото: пресс-служба



Футуристическая эстетика создавалась за счет главного образа героини, локации, световых эффектов и проекций на стене. Костюм певицы был выполнен полностью из латекса по эскизам, стилистически вдохновленным "Призраком в доспехах" (англ. Ghost in the Shell) Сандерса.

Съемки клипа проходили в капсульном отеле: почти сутки певица провела в капсуле 2 на 1 метр. Спецэффекты на стенах создавались не с помощью компьютерной графики, как может показаться на первый взгляд.

Видеофрагменты на стене, символизирующие состояния и эмоции: огонь, вода, дождь, поцелуи, крупные планы губ, глаз и др. – запускались с помощью реального проектора, а следы от тел в темной комнате были отрисованы художниками флуоресцентными красками.

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