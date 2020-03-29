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Элтон Джон проведет благотворительный онлайн-концерт с Билли Айлиш и Мэрайей Кэри

Певец решил собрать деньги на борьбу с коронавирусом

Инна Петрова
Сегодня, 10:28

Мы уже рассказывали, что многие знаменитости, находясь на карантине, устраивают прямые трансляции в социальных сетях, чтобы порадовать поклонников своими песнями, а кто-то даже снимает в изоляции клипы. Сэр Элтон Джон пошел дальше и решил провести благотворительный онлайн-концерт. Вырученные деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.

В шоу Элтона Джона, которое состоится 30 марта, примут участие Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Тим Макгроу, группа Backstreet Boys и другие. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

Элтон Джон
Элтон Джон
Фото: Getty Images

Элтон Джон признался, что решился провести подобное мероприятие, чтобы поддержать дух всех людей, а также выразить благодарность медикам, которые помогают бороться с недугом.

INSTAGRAM

Отмечается, что "для обеспечения здоровья и безопасности" все участники концерта будут выступать из своих домов. А зрителей концерта призывают сделать пожертвования на счет фонда Feeding America and First Responders Children’s Foundation.

Концерт состоится уже сегодня, 29 марта, в 21:00 по восточному тихоокеанскому времени (03:00 30 марта по киевскому времени). Посмотреть его можно будет в iHeartRadio Living Room и FOXTV.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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