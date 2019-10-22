Эмили Блант и Дуэйн Джонсон в трейлере приключенческого фильма "Круиз по джунглям"

В украинский прокат картина выйдет 23 июля 2020 года

Эмили Блант и Дуэйн Джонсон в трейлере "Круиз по джунглям" Фото: YouTube

В сети появился первый дублированный трейлер фильма "Круиз по джунглям" с самыми высокооплачиваемыми актерами Голливуда Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Премьера нового приключенческого фильма в Украине запланирована на 23 июля 2020 года.

Смотрите, какой известный актер планирует снимать кино в Украине:

В фильме "Круиз по джунглям" студии Disney Дуэйн "Скала" Джонсон исполнил роль смелого капитана, отправившегося на поиски магического растения вместе со своей супругой, которую на экране воплотила Эмили Блант. На пути у Фрэнка, а именно так зовут главного героя, встанут не только представители дикой фауны, но и хитрые конкуренты.

В картине Жауме Кольет-Серра также снялись Джек Уайтхолл, Эдгар Рамирес и Джесси Племонс.

Смотрите первый украинский трейлер фильма "Круиз по джунглям":

Ранее вышел дублированный трейлер девятого эпизода "Звездных войн".

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