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Эмили Блант сыграет в сиквеле хоррора "Тихое место"

Красински в кадре не появится, ведь его герой погиб в первой части

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
"Тихое место"
"Тихое место"
Фото: YouTube

Американский режиссер и актер Джон Красински станет постановщиком сиквела уже нашумевшего фильма "Тихое место", сообщает Deadline.

Правда, ранее сообщалось, что к работе в фильме не вернется Эмили Блант, но теперь стало известно, что в сиквеле снимется и Блант. А вот Красински в кадре не появится: его персонаж погиб.

Кроме этого, вернутся и юные актеры Милли Симмондс и Ноа Джуп, сыгравшие детей. А это значит, что центром сюжета снова станет семья Эбботтов, только добавится третье дитя.

Эмили Блант в фильме "Тихое место"
Эмили Блант в фильме "Тихое место"
Фото: YouTube

Премьера "Тихого места 2" запланирована на 15 мая 2020 года.

Напомним, ранее восемнадцать критиков опубликовали свои отзывы о фильме "Тихое место", которые собрал агрегатор рецензий Rotten Tomatoes, и среди них не оказалось ни одного негативного. Таким образом, рейтинг фильма составил 100%.

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Эмили Блант тихое место Джон Красински
Источник: Сегодня
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