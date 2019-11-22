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"Эмма": опубликован первый трейлер экранизации романа Джейн Остин

В главной роли снималась Аня Тейлор-Джой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:39
Кадр из фильма "Эмма"
Кадр из фильма "Эмма"
Фото: YouTube

Наконец-то в сети появился дебютный тизер-трейлер комедийной драмы "Эмма" по одноименному роману Джейн Остин. Режиссером выступил Отем Де Уайлд. Ролик опубликовала компания Focus Features.

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В главной роли снималась Аня Тейлор-Джой, которая также занята в психологическом хоррор-триллере Эдгара Райта. В новой "Эмме" также сыграли Джонни Флинн, Джош О'Коннор, Билл Найи, Миа Гот и др.

Главная героиня фильма Эмма Вудхаус – привыкла сватать всех вокруг, так как считает, что отлично разбирается в людях. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее с викарием Элтоном. Но тот влюбляется в саму Эмму.

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Премьера фильма запланирована на февраль 2020 года.

Отметим, что это уже не первая экранизация известного ромада Джейн Остин. В 1996 году вышел фильм, в котором главную героиню сыграла Гвинет Пэлтроу, а также сериал с Кейт Бекинсейл.

Напомним, студия 20th Century Fox опубликовала дублированный трейлер фильма "Зов предков" – экранизации мировой классики, одноименного романа Джека Лондона.

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