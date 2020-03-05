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"Эмма", "Свидание в Вегасе" и "Вперед": что посмотреть в кино на этой неделе

В украинский прокат выходят несколько свежих комедий

Инна Петрова
Сегодня, 12:29

В этот премьерный четверг в украинский прокат выходят несколько новинок мирового кинематографа. Так, с 5 марта в кино можно посмотреть: мультфильм "Вперед" с Томом Холландом и Крисом Праттом, комедийную драму "Эмма", украинскую комедию с Олей Поляковой и другое.

Предлагаем вам подробнее узнать о сюжетах этих фильмов, чтобы точно решить, что посмотреть в кино на этой неделе.

"Вперед"

Это история двух братьев-эльфов, которые живут в современном мире бок о бок с другими магическими существами. В их мире почти не осталось магии, поэтому когда братья получают шанс на один день оживить своего отца, они отправляются в захватывающий квест, где им придется пройти множество испытаний.

"Эмма"

Красивая, умная и богатая Эмма Вудхаус, которую сыграла звезда "Сплит" Аня Тейлор-Джой, является занятой королевой своего небольшого общества в сонном маленьком городке. В этой блестящей сатире на социальные классы и трудности взросления Эмма должна отправиться в путешествие сквозь романтические ошибки, чтобы найти любовь, которая была перед ней все это время.

"Одной волшебной ночью"

Главная героиня фильма – Мария – парижанка. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. Пока однажды муж не уличает ее в многочисленных изменах. После ссоры с супругом Мария снимает номер в гостинице прямо напротив своей квартиры, наблюдая в окно за мужем и вспоминая их историю любви. У нее есть лишь одна волшебная ночь, чтобы разобраться в себе и решить, что делать дальше, но непрошенных советчиков оказывается неожиданно много: супруг, помолодевший на 20 лет, толпа бывших любовников, родственники и даже здравый смысл в лихом образе французского шансонье.

Мировая премьера ленты состоялась в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля – Кьяра Мастроянни была признана лучшей актрисой секции. В Украине фильм впервые был показан на ежегодном фестивале "Вечера французского кино".

"Свидание в Вегасе"

Артем – харизматичный и успешный менеджер рекламного агентства. Он с легкостью знакомится с девушками и втирается в доверие к клиентам, используя их личную информацию из социальных сетей. От своего босса Артем получает задание срочно отправляться в Лас-Вегас, чтобы подписать контракт с самым важным клиентом. На борту самолета герой случайно знакомится с красивой и умной Оксаной, которая оказывается его конкуренткой. Скрыв от Оксаны правду о себе, Артем решает во что бы то не стало помешать сопернице. Из-за проделок Артема героев снимают с рейса в Лос-Анджелесе. В дальнейшем путешествие в Лас-Вегас превращается в увлекательную романтическую историю.

"#яещездесь"

Шеф-повар Стефан в том возрасте, когда обычно люди достигают того, о чем мечтали. И даже если жизнь сложилась не идеально, то кардинально что-то менять уже поздно. Стефан относится именно к той категории счастливчиков, у которых все сложилось. Он известный в стране профессионал своего дела и владелец ресторана, который достался ему в наследство от отца. Ближайшие его друзья — это два взрослых сына и бывшая жена. Но его жизнь переворачивается с ног на голову, когда Стефан влюбляется в таинственную Су. Он увидел женщину в Instagram и смело отправляется в Сеул, чтобы найти ее и познакомиться поближе.

"Горячие мамочки"

Когда тебе стукнуло сорок лет – жизнь только начинается. Особенно если ты одинокая, никому не нужная женщина. Ну ладно, у тебя есть несколько таких же подруг с общими проблемами. И тут вы втроем решаете поехать в отпуск, чтобы немного развеяться, отдохнуть, закрутить какой-то роман. Соня, Сесиль и Элиз решили, что будут отрываться на полную катушку на курорте. Будут делать то, что никогда бы не сделали, пробовать что-то новое. Они даже познакомились с несколькими парнями, которые в сыновья им годятся. Казалось бы, это просто курортный роман, ведь разница в возрасте слишком большая. А может, это не просто так? Кажется, это то, что нужно для сорокалетних женщин.

Ранее мы сделали подборку фильмов, которые можно посмотреть на 8 Марта.

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