Эмми-2020: Зендая стала самой молодой "лучшей актрисой драматического сериала" в истории премии

Блестящая роль Зендаи в сериале "Эйфория" была отмечена почетной наградой

24-летняя звезда сериала "Эйфория" Зендая победила одной из самых главных категорий премии "Эмми", полный список победителей которой мы опубликовали ранее. Актрисе досталась победа в номинации "лучшая женская роль в драматическом сериале". Когда ведущий "Эмми" Джимми Киммел объявил имя актрисы, ее эмоции были удивительными – Зендая смеялась от волнения и плакала от счастья одновременно и даже чуть не упала со стула.

Так, экс-звезда Disney Зендая установила сразу два рекорда, войдя в историю как самая молодая актриса, исполнившая главную роль в драматическом сериале и вторая темнокожая актриса-победительница.

Зендая получила "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале Фото: Скриншот из YouTube

Зендая отпраздновала свою победу в окружении семьи, коллег и друзей.

"Я знаю, что сейчас действительно странное время для празднования. Но я просто хочу сказать, что у молодых людей есть надежда. Я знаю, что наше телешоу не всегда кажется прекрасным примером этого, но у молодых людей есть надежда", – сказала Зендая.

Подростковая драма от HBO "Эйфория", создателем которой является Сэм Левинсон, вызвал немалый резонанс и даже скандальную реакцию некоторых зрителей. В центре сюжета сериала – 17-летняя Ру, которая возвращается в родной город после реабилитационного центра, где она оказалась в результате передозировки, и пытается начать новую жизнь. Однако вместо желанной свободы и взаимопонимания с другими, Ру снова начинает страдать от привязанности к наркотикам.

Кадр из сериала "Эйфория" Фото: themoviedb.org

Отметим, что сериал "Эйфория" также получил техническую награду "Эмми" за лучшую музыку, как и сериал Райана Мерфи "Голливуд".

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