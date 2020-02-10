Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

В СМИ сообщается о том, что Анна Курникова родила третьего ребенка

Энрике Иглесиас и Анна Курникова Фото: Getty Images

44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова стали родителями в третий раз. Об этом якобы рассказал брат певца, Хулио Иглесиас -младший в интервью чилийской радиостанции ADN. Отметим, что ранее была информация о том, что третий ребенок Курниковой и Иглесиаса должен родится в марте 2020-го года.

Смотрите подробности о третьей беременности Анны Курниковой:

Сообщается, что радиоведущий попросил Хулио прокомментировать слухи, что он скоро вновь станет дядей, а он ответил, что уже стал им.

"У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив", – процитировали Daily Mail слова Хулио Иглесиаса-младшего.

Впрочем, брат Энрике Иглесиаса отказался сообщать пол новорожденного ребенка. На запрос прессы прокомментировать новость Курникова и Иглесиас тоже не ответили.

Напомним, что о беременности Анны Курниковой стало известно чуть больше двух недель назад. Испанский журнал Hola! опубликовал кадры Анны и Энрике, сделанные папарацци в Майами.

Ранее мы также писали, что в Сети все обсуждают тайную свадьбу Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой. Дело в том, что спортсменка сменила фамилию, оставив в шапке своего профиля Курникова-Иглесиас. Отметим, звезда проживает в гражданском браке с испанским певцом Энрике Иглесиасом более 18 лет.

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