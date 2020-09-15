Энтони Хопкинс теряет связь с реальностью в первом трейлере драмы "Отец"

В фильме также играет Оливия Колман

Вышел первый трейлер предстоящего драматического фильма "Отец", премьера которого запланирована на январь 2021 года. В главных ролях – звезда сериала "Корона" и фильма "Фаворитка" Оливия Колман и лауреат "Оскара" Энтони Хопкинс, который скоро сыграет тренера Майка Тайсона в биографической драме.

Хопкинс играет пожилого мужчину по имени Энтони, а роль его дочери Анны исполняет Оливия Колман. Анна приезжает в Париж и ищет сиделку для своего отца, который с возрастом отказывается от ее помощи. Постепенно Энтони начинает сомневаться в своем восприятии реальности и теряет с ней связь. Пронзительная игра Энтони Хопкинса дает повод предполагать, что за новую роль он может получить свой второй "Оскар". Актер появляется почти во всех сценах 97-минутного фильма.

Кадр из фильма "Отец" Фото: sundance.org

Кинолента является режиссерским дебютом Флориан Зеллер, пьеса которой легла в основу сюжета. Вместе с оскароносным сценаристом Кристофером Хэмптоном ("Опасные связи") они адаптировали пьесу в сценарий.

"Отец" был показан на кинофестивале "Сандэнс".

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