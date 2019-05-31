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Эпатажная украинская группа выступит на Sziget-2019

Объявлен победитель премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019, который получил право представлять Украину на фестивале

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:42
Группа The Unsleeping поедет на Sziget-2019 Фото: facebook.com/theunsleeping
Группа The Unsleeping поедет на Sziget-2019
Фото: facebook.com/theunsleeping

Организаторы премии APPS Music & SZIGET: Awards назвали имя победителя, который в августе выступит от Украины на одном из самых масштабных фестивалей Европы – Sziget 2019. Им стала группа The Unsleeping. 

Группа The Unsleeping
Группа The Unsleeping
Фото: instagram.com/szigetofficial

Музыкальный обозреватель и один из экспертов премии Юрий Береза комментирует свой выбор так: "Группа из Умани, которая лично меня покорила дебютным синглом "You Drive My Four Wheel Coffin" и последовавшим за ним мини-альбомом. Меня очень удивила дебютная песня. Во-первых, она была нетипичной по стилистике для инди-сцены Украины. Во-вторых, текст к композиции был очень небанальным и во многом аллегорическим. В-третьих, звучание, которое можно смело ставить в один ряд с европейскими образцами. Такую музыку, я считаю, стоит показывать на Sziget".

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Как сообщается, The Unsleeping получит слот на сцене Europe Stage и станет четвертой группой из Украины, которая выступит на 27-м Sziget Festival в Будапеште 7-13 августа, рядом с Иваном Дорном, alyona alyona и Hudaki Village Band.

Смотрите видео: победителем APPS Music & SZIGET: Awards 2019 стала группа The Unsleeping с песней Fire of Red

Отметим, что за выступление на Sziget 2019 боролись 14 самых актуальных украинских артистов, избранных музыкальными экспертами премии APPS Music & SZIGET: Awards: ADAM, Braii, DZ’OB, INDT, Fontaliza, Jonathan Livingston, [О], OY Sound System, Sasha Boole, The Unsleeping, YEYO, YUKO, Wavy Dem і ЦеШо. Для каждого участника были сняты студийные лайвы, за которые голосовали меломаны в два этапа. Группа The Unsleeping победила, получив больше всего SMS-поддержки в финале. 

К слову, 27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix і The National станет самым большим и лучшим за все годы.

Напомним, Sziget Festival объявил последнего хедлайнера лайн-апа 2019.

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Источник: Сегодня
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