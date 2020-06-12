Эротическая драма "365 дней" стала самым популярным фильмом Netflix. Это польская альтернатива "50 оттенкам серого"

Место Кристиана Грея занял сицилийский мафиози

Эротическая польская романтическая драма "365 дней" стала самым популярным фильмом Netflix всего через два дня после того, как стала доступной к просмотру на сервисе.

7 июня на Netflix появился новый фильм режиссеров Барбары Беловас и Томаша Мандеса – его уже успели назвать польской версией американской нашумевшей мелодрамы "50 оттенков серого", которая рассказывает о страстной истории любви предпринимателя Кристиана Грея и выпускницы университета Анастейши Стил.

Новому польскому фильму удалось стать №1 на Netflix не только благодаря эротическому сюжету, сообщает IndieWire.

Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix Фото: Imdb.com

В фильме действительно присутствует множество сцен эротического характера, поэтому ее и сравнили с известной франшизой "50 оттенков серого". Подогрели интерес к фильму и сами зрители. Сцены с интимным содержанием вызвали такое ажиотаж, что в социальной сети Tik-Tok появился новый тренд – снять свою реакцию на откровенные эпизоды фильма. В итоге в Tik-Tok насчитывается уже более 146 миллионов видео с хештегом #365Days (365 дней).

Помогло удержать лидирующую позицию то, что на сервисе Netflix "просмотром" считается и две минуты времени, так что пользователи могли зайти, чтобы увидеть ту или иную эротическую сцену, к которой подогрели интерес. Некоторые сцены оказались настолько откровенными, что зрители были в замешательстве, была ли это настоящая съемка или все же графика.

Джада Пинкетт-Симт призналась, что имела зависимость от эротических фильмов – смотрите сюжет:

Фильм "365 дней" основан на эротическом романе писательницы Бланки Липинска и стал новым кино-хитом, собрав 9 миллионов долларов в польском прокате.

Сюжет фильма "365 дней" рассказывает о сицилийском мафиози по имени Массимо Торричелли, который вынужден занять место отца после его смерти. В то же время на Сицилию летит Лаура Биль – успешная бизнесвумен, которой не хватает страсти в личной жизни. Для того, чтобы дать последнюю попытку своим отношениям, Лаура с партнером и друзьями и летит на остров. Однако планы Лауры рушатся, когда похищает Массимо, который предоставляет ей 365 дней, чтобы она по-настоящему полюбила его.

Главные роли в фильме "365 дней" сыграли Микеле Морроне, Анна Мария Секлюцкая, Магдалена Лампарская, Матеуш Ласовский, Бронислав Вроцлавский.

Трейлер фильма "365 дней" 2020 года:

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