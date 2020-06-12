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Эротическая драма "365 дней" стала самым популярным фильмом Netflix. Это польская альтернатива "50 оттенкам серого"

Сегодня, 14:30

Место Кристиана Грея занял сицилийский мафиози

Эротическая польская романтическая драма "365 дней" стала самым популярным фильмом Netflix всего через два дня после того, как стала доступной к просмотру на сервисе.

7 июня на Netflix появился новый фильм режиссеров Барбары Беловас и Томаша Мандеса – его уже успели назвать польской версией американской нашумевшей мелодрамы "50 оттенков серого", которая рассказывает о страстной истории любви предпринимателя Кристиана Грея и выпускницы университета Анастейши Стил.

Новому польскому фильму удалось стать №1 на Netflix не только благодаря эротическому сюжету, сообщает IndieWire.

Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix
Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix
Фото: Imdb.com

В фильме действительно присутствует множество сцен эротического характера, поэтому ее и сравнили с известной франшизой "50 оттенков серого". Подогрели интерес к фильму и сами зрители. Сцены с интимным содержанием вызвали такое ажиотаж, что в социальной сети Tik-Tok появился новый тренд – снять свою реакцию на откровенные эпизоды фильма. В итоге в Tik-Tok насчитывается уже более 146 миллионов видео с хештегом #365Days (365 дней).

Помогло удержать лидирующую позицию то, что на сервисе Netflix "просмотром" считается и две минуты времени, так что пользователи могли зайти, чтобы увидеть ту или иную эротическую сцену, к которой подогрели интерес. Некоторые сцены оказались настолько откровенными, что зрители были в замешательстве, была ли это настоящая съемка или все же графика.

Джада Пинкетт-Симт призналась, что имела зависимость от эротических фильмов – смотрите сюжет:

Фильм "365 дней" основан на эротическом романе писательницы Бланки Липинска и стал новым кино-хитом, собрав 9 миллионов долларов в польском прокате.

Сюжет фильма "365 дней" рассказывает о сицилийском мафиози по имени Массимо Торричелли, который вынужден занять место отца после его смерти. В то же время на Сицилию летит Лаура Биль – успешная бизнесвумен, которой не хватает страсти в личной жизни. Для того, чтобы дать последнюю попытку своим отношениям, Лаура с партнером и друзьями и летит на остров. Однако планы Лауры рушатся, когда похищает Массимо, который предоставляет ей 365 дней, чтобы она по-настоящему полюбила его.

Главные роли в фильме "365 дней" сыграли Микеле Морроне, Анна Мария Секлюцкая, Магдалена Лампарская, Матеуш Ласовский, Бронислав Вроцлавский.

Трейлер фильма "365 дней" 2020 года:

Ранее мы сообщали о том, что "Прислуга" стал самым популярным фильмом на Netflix во время протестов в США, но оказался в центре скандала.

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