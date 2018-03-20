"Еще больше смертей": звезда "Ходячих мертвецов" рассказал подробности 8-го сезона

Недавно стало известно, что канал AMC официально продлил сериал "Ходячие мертвецы" на 9-й сезон, тем самым хотя бы чуть-чуть "подсластив пилюлю" от ухода Чендлера Риггза и прощания с его персонажем Карлом. А вот в 8-м сезоне, по словам актера Сета Гиллиама, который исполнил роль священника Гэбриела Стоукса, будет "еще больше смертей". Актер рассказал, как прошли съемки этого сезона, сообщает Сomicbook.

"На самом деле, я очень рад быть здесь, в Лондоне, на Walker Stalker Con, потому что теперь у меня появилась возможность увидеть людей, которых я не видел уже какое-то время. Людей, с которыми я привык тусоваться и проводить время", – сказал Гиллиам.

Также Гиллиам отметил, что поворот сюжета, когда отца Гэбриела схватили "Спасители", его только порадовал и открыл перед ним новые возможности.

"Было очень круто побыть в других мирах, пока ты все еще находишься в том же самом мире "Ходячих мертвецов". Понимаете? Быть на другой площадке, работать с другими актерами. Мне нравится работать с Джошем МакДермиттом и Джеффри Дином Морганом, поэтому я был рад возможности сделать это", – добавил он.

Напомним, создатель "Ходячих мертвецов" Роберт Киркман заявил, что статус центрального героя совсем не обеспечивает Рику неуязвимость – и в конечном итоге он погибнет еще до конца истории.





