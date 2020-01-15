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Еще один популярный американский сериал закрывают после 11-го сезона

Сериал рассказывает о многодетной семье Галлагер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44
"Бесстыдники "
"Бесстыдники "
Фото: YouTube

Канал Showtime, который выпустил сериал "Черный понедельник", продлил комедийный сериал "Бесстыдники" (Shameless) на одиннадцатый сезон. Он же станет последним для шоу, пишет Variety.

Узнайте историю сериала "Санта-Барбара":

"Персонажи "Бесстыдников" подарили зрителям Showtime больше смеха, слез и чистого наслаждения, чем любое другое шоу в нашей истории. Конечно, нам грустно прощаться с Галлагерами, но мы уверены, что Джон Уэллс и его команда смогут завершить шоу подобающим образом", — заявил глава отдела развлекательного вещания Showtime Гарри Левин.

Главные роли в проекте исполняют Уилльям Х.Мейси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Эмма Кенни и Кристиан Исайя. О дате выхода финального 11-го сезона не сообщается.

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Отметим, что "Бесстыдники" – американский телесериал, выходящий на канале Showtime с 9 января 2011 года. Десятый сезон сериала вышел в ноябре 2019 года. Шоу является адаптацией одноименного британского сериала, показ которого закончился в 2013 году после выхода 11 сезона.

Сериал рассказывает о многодетной семье Галлагер, члены которой, несмотря на все проблемы и разногласия, остаются верны друг другу.

Напомним, что в одном из сезонов сериала появилась актриса Кортни Кокс.

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