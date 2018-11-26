Еще один спойлер? В "Мстителях 4" появятся новые персонажи

Появилась информация о кастинге актеров на роли новых героев в "Мстителях 4"

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Создатели серии супргеройских фильмов "Мстители" уже не знают, чем удивить своих зрителей и решили ввести в последний фильм "Мстители 4" новых персонажей. Уже даже начался кастинг на роли двух новых героев. О поиске новых участников проекта сообщил в Twitter пользователь Daniel RPK, который является сотрудником компании "SuperBroMovies".

Он сообщил, что "Marvel" ищет их "прямо сейчас". Новые персонажи получат имена Карен и Пайпер (или Спрайт). Также отмечается, что помимо "Мстителей" они могут появиться также в фильме "Капитан Марвел".

Напомним, известная актриса с нестандартной внешностью Тильда Суинтон вновь воплотит Старейшину в супергеройском блокбастере "Мстители 4".

Недавно актер Марк Руффало выдал все секреты о грядущем супергеройском блокбастере "Мстители 4", включая его название и финальную битву. А получилось это на "Ночном шоу с Джимми Фэллоном". Сразу же за этим забавным случаем последовала и вполне неприятная для Руффало расплата. Как оказалось, актера уволили из "Мстителей" из-за того, что он проболтался о названии будущего фильма.