Еще один украинский фильм будет соревноваться за "Оскар"

Кроме "Донбасса" Серге Лозницы в лонг-лист вошел фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине"

Постер к фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине"

За премию "Оскар" в 2019 году будет соревноваться не только фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Украинский фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине" вошел в лонг-лист претендентов на "Оскар" за лучший документальный фильм. Об этом сообщается на странице Госкино Украины в Facebook.

Это документальная картина, который рассказывает о Революцию Достоинства и повествует о событиях на Донбассе. В целом сюжет охватывает 2013-2016 годы. Фильм представляет собой калейдоскоп киносвидетельств политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории нашей страны. В основу кинокартины вошли 86 интервью с участниками событий на Майдане и на Донбассе. Было снято почти 600 часов рабочего киноматериала.

В режиссерском кресле – украинский режиссер Олесь Санин и американский оскароносный документалист Марк Харрис.

Напомним, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" одержал победу на 15-м международном кинофестивале в Севилье (Испания).