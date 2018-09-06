Еще страшнее: появился атмосферный тизер сериала "Американская история ужасов"

Видео показывает героев из первого и третьего сезонов сериала

Кадр из сериала "Американская история ужасов"

До выхода нового сезона сериала "Американская история ужасов" остались считанные дни и в сети уже появился новый атмосферный тизер.

В 30-секундном ролике можно увидеть Сару Полсон, Эвана Питерса, Эмму Робертс, Таиссу Фармигу, присоединившуюся к проекту Джоан Коллинз, а также фразу "They’re back with a vengeance" ("Они вернулись, чтобы отомстить").

Отметим, что видео показывает героев из первого и третьего сезонов сериала ("Дом-убийца" и "Шабаш"), которые стали основой для сюжета продолжения шоу. При этом многие актеры, которые снимались в этих сезонах, исполняют как минимум по две роли. Так, Таисса Фармига появилась в тизере в образах погибшей в первом сезоне Вайолет Хармон и юной ведьмы Зои Бенсон из "Шабаша", а Полсон и Питерс играют как уже известных персонажей, так и новых героев.

Премьера "Апокалипсиса" состоится 12 сентября на канале FX.

Напомним, ранее мы писали о подробностях сюжета сериала. Отметим, что в 2016 году успешно стартовал сериал "Американская история преступлений" и шоу продлили сразу на три сезона. Как все помнят, первый исследовал судебный процесс над известным американским актером и футболистом О. Джей Симпсоном, которого обвиняли в двойном убийстве. Второй рассказал о гибели итальянского дизайнера Джанни Версаче от рук серийного убийцы Эндрю Кьюненена. А третий должен рассказать о событиях в Медицинском центре Мемориал во время урагана "Катрина" в 2005 году. Мало кто знает, что второй и третий сезоны поменяли местами. Впрочем, дата начала съемок третьего пока неизвестна, а шоу находится на стадии разработки сценария.