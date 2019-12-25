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Если пропустили: смотрите грандиозное шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Киеве

Самый масштабный концерт этого года теперь можно посмотреть онлайн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
MONATIK - LOVE IT ритм
MONATIK - LOVE IT ритм
Фото: пресс-служба

Стадионное шоу MONATIK "LOVE IT ритм" – знаковое событие для украинской музыкальной индустрии. Сольное шоу Димы Монатика на центральной арене Украины – НСК "Олимпийский", которое посетило более 60 тысяч человек, навсегда вошло в историю. 1 июня 2019 года стало судьбоносным событием для украинского шоу-бизнеса, ведь впервые поп-музыка Made in Ukraine совершила революцию такого масштаба.

Смотрите, кто из звезд посетил сольник MONATIK в Киеве:

Сегодня, 25 декабря, в сети появилось полное видео грандиозного концерта MONATIK "LOVE IT ритм", которое можно посмотреть в YouТube.

"Это было не просто шоу! Буквально все: умопомрачительные звук и световые эффекты, несколько сцен, настоящие поезда, мюзикловые постановки, мотоциклы, звездные дуэты, набитый до отказа стадион, который поет хором каждую песню, – все это про "LOVE IT ритм". Такого уровня концертные программы готовят артисты с мировым именем", – признаются музыкальные критики, посетившие концерт.

MONATIK – LOVE IT ритм
MONATIK – LOVE IT ритм
Фото: пресс-служба

Стадионное шоу MONATIK стало главным событием не только года, но и всего десятилетия. Лучшим артистом нашей страны и стран ближнего зарубежья артист стал уже давно. И это шоу в очередной раз подтверждает, что у артиста еще не один козырь в рукаве, и он нас еще удивит.

Над созданием Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" работала огромная команда: более 100 компаний-подрядчиков, 3 группы дизайнеров по образам и стилю, 12 самых лучших танцоров Украины. Было использовано более 1000 световых приборов, прописано более 1200 световых программ, сотни киловатт звука – рекорд для украинского шоу. Сцена на шоу MONATIK была высотой, с 9-этажный дом, а на 136 единиц одежды для балета было использовано более полумиллиона кристаллов.

MONATIK – LOVE IT ритм
MONATIK – LOVE IT ритм
Фото: пресс-служба

Важнейшим элементом шоу MONATIK стал вагон-метро, вызвавший бурю восторга у зрителей концерта. Двухэтажная сцена-трансформер была разработана эксклюзивно для шоу мультиартиста и произвела фурор. Прямо перед глазами десятков тысяч поклонников высокотехнологичный вагон-метро превратился в сцену посреди НСК "Олимпийский", которая еще и ездила. На нем MONATIK добрался до самых дальних секторов. Это был настоящий музыкальный и технологичный триумф шоу MONATIK и всей украинской музыки.

MONATIK – LOVE IT ритм
MONATIK – LOVE IT ритм
Фото: пресс-служба


Режиссером-постановщиком Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" выступил бессменный и неповторимый Денис Стульников, который работает с артистом с первых шоу-программ. Над большинством костюмов работал невероятно талантливый украинский дизайнер Иван Фролов, а также группа стиля выдающегося Дмитрия Бондаря. Дополняли образы MONATIK шляпы от дизайнера, сотрудничающего с мировыми артистами, – Руслана Багинского.

MONATIK – LOVE IT ритм
MONATIK – LOVE IT ритм
Фото: пресс-служба

Специально к новогодним праздникам артист презентует шоу MONATIK "LOVE IT ритм" на своем канале в YouТube.

Ранее мы рассказывали о самых громких достижениях украинских звезд в 2019 году.

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концерт MONATIK LOVE IT ритм
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