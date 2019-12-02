Esquire назвал ТОП-10 фильмов десятилетия, которые изменили основы кино

На первом месте оказался фильм "Социальная сеть"

"Социальная сеть" Фото: YouTube

Журнал Esquire начал подводить свои итоги года и составил рейтинг лучших фильмов 2010-2019 годов. В комментарии отмечается, что это кино, которое смогло изменить мир.

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Среди основных перемен назвали появление и стремительный рост Netflix и других стриминговых сервисов, а также оглушительный успех вселенной супергероев.

Отмечается, что топ-10 составлялся из тех фильмов, которые не забылись через неделю после успешных сборов первого уикэнда, а иногда были по достоинству лишь через некоторое время после премьерных показов и в итоге изменили основы кинематографии.

Рейтинг показан с 10 по первое места:

10. "Приключения Паддингтона 2", 2017

9. "Лунный свет", 2016

8. "Служанка", 2016

7. "Лобстер", 2015

6. "Однажды в Голливуде", 2019

5. "Одержимость", 2014

4. "Зови меня своим именем", 2017

3. "Безумный Макс: Дорога ярости", 2015

2. "Перед полуночью", 2013

1. "Социальная сеть", 2010

Напомним, ранее журнал Time опубликовал список самых главных картин десятилетия. В ТОП-10 издания вошли "Джон Уик", "Меланхолия" и "Затерянный город Z".

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