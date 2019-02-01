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Это боль или слава? Появился трогательный трейлер драмы с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом

Это необычная история испанского режиссера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Антонио Бандерас в новом фильме "Боль и слава"
Антонио Бандерас в новом фильме "Боль и слава"
Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер драмы "Боль и слава" (Dolor y Gloria) известного испанского режиссера Педро Альмодовара. Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, который недавно взорвал сеть странными движениями рук.

Действие киноленты происходит на киностудии El Deseo, основанной братьями Педро и Агустином Альмодоварами в 1987 году, во время работы над картиной "Закон желания".

Сюжет фильма разворачивается вокруг серии встреч, часть из которых реальные, а часть – те, которые остались в памяти режиссера спустя много лет. Драма будет отражать рефлексии Альмодовара практически на все, включая первую любовь, материнство, смертность, 60-е, 80-е и нынешние времена, а также на пустоту и то чувство, когда кажется, что уже не можешь снимать фильмы.

Кроме Антони Бандераса и Пенелопы Крус в фильме снялись Асьер Эчеандиа ("Ма Ма") и Хульета Серрано ("Женщины на грани нервного срыва"). Премьера картины в Испании запланирована на 22 марта 2019 года.

Напомним, недавно американская кинокомпания Focus Features поделилась постером драматической картины Асгара Фархади "Все знают", а также трейлером фильма, в котором снялась Пенелопа Крус.

Также в сети уже появился трейлер предстоящей ленты режиссера Фреда Вольфа "Пьяные родители".

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Источник: Сегодня
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