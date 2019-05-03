Это что-то эпическое: появился трейлер шестого сезона сериала "Агенты Щ.И.Т."
Премьера шестого сезона сериала пройдет 10 мая
Всем известно, что в пятом сезоне сериала "Агенты Щ.И.Т." команда потеряла своего лидера Фила Колсона (Кларк Грегг). Теперь директором Щ.И.Т.а является Мак (Генри Симмонс). Хоть канал АВС и представил трейлер грядущего шестого сезона популярного шоу, но в новом видео появились некоторые подробности.
Мак в трейлере вдохновляет Дейзи (Хлоя Беннет) и Мэй (Минг-На) не опускать руки и продолжать бороться за добро. Но герои сталкиваются с новой угрозой из космоса, которая носит лицо их погибшего друга. Вместе с ними в видео возвращаются Фитц (Йен де Кестекер), Джемма (Элизабет Хенстридж), Дек (Джефф Уорд) и агент Пайпер (Бриана Венскус).
Появляются и новые персонажи: Изель (Каролина Выдра), наемный убийца с другой планеты Малачи (Кристофер Джеймс Бэйкер) и профессор естественных наук доктор Маркус Бенсон (Бэрри Шебака Хенли).
В трейлере звучит красивый и немного зловещий кавер песни Linkin Park In The End. Премьера шестого сезона "Агентов Щ.И.Т." состоится 10 мая.
Напомним, на прошедшем конвенте WonderCon звезды "Агентов Щ.И.Т." порадовали поклонников сериала анонсом официальной даты премьеры.
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