Это что-то эпическое: появился трейлер шестого сезона сериала "Агенты Щ.И.Т.​"

Премьера шестого сезона сериала пройдет 10 мая

"Агенты Щ.И.Т" Фото: instagram.com/agentsofshield

Всем известно, что в пятом сезоне сериала "Агенты Щ.И.Т." команда потеряла своего лидера Фила Колсона (Кларк Грегг). Теперь директором Щ.И.Т.а является Мак (Генри Симмонс). Хоть канал АВС и представил трейлер грядущего шестого сезона популярного шоу, но в новом видео появились некоторые подробности.

Мак в трейлере вдохновляет Дейзи (Хлоя Беннет) и Мэй (Минг-На) не опускать руки и продолжать бороться за добро. Но герои сталкиваются с новой угрозой из космоса, которая носит лицо их погибшего друга. Вместе с ними в видео возвращаются Фитц (Йен де Кестекер), Джемма (Элизабет Хенстридж), Дек (Джефф Уорд) и агент Пайпер (Бриана Венскус).

Появляются и новые персонажи: Изель (Каролина Выдра), наемный убийца с другой планеты Малачи (Кристофер Джеймс Бэйкер) и профессор естественных наук доктор Маркус Бенсон (Бэрри Шебака Хенли).

В трейлере звучит красивый и немного зловещий кавер песни Linkin Park In The End. Премьера шестого сезона "Агентов Щ.И.Т.​" состоится 10 мая.

Напомним, на прошедшем конвенте WonderCon звезды "Агентов Щ.И.Т." порадовали поклонников сериала анонсом официальной даты премьеры.

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