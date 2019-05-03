Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Это что-то эпическое: появился трейлер шестого сезона сериала "Агенты Щ.И.Т.​"

Премьера шестого сезона сериала пройдет 10 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
"Агенты Щ.И.Т" Фото: instagram.com/agentsofshield
"Агенты Щ.И.Т"
Фото: instagram.com/agentsofshield

Всем известно, что в пятом сезоне сериала "Агенты Щ.И.Т." команда потеряла своего лидера Фила Колсона (Кларк Грегг). Теперь директором Щ.И.Т.а является Мак (Генри Симмонс). Хоть канал АВС и представил трейлер грядущего шестого сезона популярного шоу, но в новом видео появились некоторые подробности.

Мак в трейлере вдохновляет Дейзи (Хлоя Беннет) и Мэй (Минг-На) не опускать руки и продолжать бороться за добро. Но герои сталкиваются с новой угрозой из космоса, которая носит лицо их погибшего друга. Вместе с ними в видео возвращаются Фитц (Йен де Кестекер), Джемма (Элизабет Хенстридж), Дек (Джефф Уорд) и агент Пайпер (Бриана Венскус).

Появляются и новые персонажи: Изель (Каролина Выдра), наемный убийца с другой планеты Малачи (Кристофер Джеймс Бэйкер) и профессор естественных наук доктор Маркус Бенсон (Бэрри Шебака Хенли).

В трейлере звучит красивый и немного зловещий кавер песни Linkin Park In The End. Премьера шестого сезона "Агентов Щ.И.Т.​" состоится 10 мая.

Напомним, на прошедшем конвенте WonderCon звезды "Агентов Щ.И.Т." порадовали поклонников сериала анонсом официальной даты премьеры.

Смотрите видео о том, какие сериалы в Украине назвали самыми популярными:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Грядет революция: появился трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер расследуют убийство в трейлере фильма от Netflix
сериалы трейлер Агенты ЩИТ
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Первое появление Алсу на публике после скандала
Первое появление Алсу на публике после скандала
Воздушная творожная запеканка в духовке
Воздушная творожная запеканка в духовке
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»

Популярные статьи

Сегодня, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

Вчера, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Вчера, 09:24Fun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Вчера, 09:12Афиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Вчера, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Новости партнеров

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Пугачева вручила Ержану Максиму премию «Золотая звезда Аллы»
Пугачева вручила Ержану Максиму премию «Золотая звезда Аллы»
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
Солист группы «Rammstein» прокомментировал роман с Лободой
Солист группы «Rammstein» прокомментировал роман с Лободой