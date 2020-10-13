Это гости праздничной барахолки "Кураж Anniversary": фоторепортаж с главной вечеринки года
"Кураж" отпраздновал 5-летний юбилей!
В эти выходные территория 19-го павильона ВДНХ превратилась в осенний луна-парк, потому что барахолка "Кураж Anniversary" отмечала пятилетний юбилей! Два дня гости веселились, соревновались за лучший костюм, участвовали в конкурсах, отрывались под любимых исполнительный и диджеев.
На барахолке собрались любимые бренды и продавцы, а в этот раз к ним присоединились Alyona Alyona, Ксения Шнайдер и Atlas.
Смотрите, кто пришел поздравить "Кураж" с днем рождения. Среди них — Ирина Горбачева, Лера Бородина, Гарик Корогодский, Сабина Мусина, Женя Галич, Ксения Шнайдер, Onuka, Антон Савлепов, Евгений Филатов, Монро, Бичолла Тетрадзе, Полина Неня, Марина Карпий, Елла Кандиба и другие.
Особенно волшебно "Кураж" выглядел вечером: сияние аттракционов, танцовщики в ярких костюмах, аниматоры на ходулях и свечи на праздничных капкейках обеспечили невероятную атмосферу.
Фото: Стас Билык, Игорь Бабинец
Напомним, ранее мы рассказывали, чем удивлял литературный Кураж.
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