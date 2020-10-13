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Это гости праздничной барахолки "Кураж Anniversary": фоторепортаж с главной вечеринки года

Сегодня, 18:27

"Кураж" отпраздновал 5-летний юбилей!

В эти выходные территория 19-го павильона ВДНХ превратилась в осенний луна-парк, потому что барахолка "Кураж Anniversary" отмечала пятилетний юбилей! Два дня гости веселились, соревновались за лучший костюм, участвовали в конкурсах, отрывались под любимых исполнительный и диджеев.

На барахолке собрались любимые бренды и продавцы, а в этот раз к ним присоединились Alyona Alyona, Ксения Шнайдер и Atlas.

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Смотрите, кто пришел поздравить "Кураж" с днем рождения. Среди них — Ирина Горбачева, Лера Бородина, Гарик Корогодский, Сабина Мусина, Женя Галич, Ксения Шнайдер, Onuka, Антон Савлепов, Евгений Филатов, Монро, Бичолла Тетрадзе, Полина Неня, Марина Карпий, Елла Кандиба и другие.

Монро
Монро

Onuka и Евгений Филатов
Onuka и Евгений Филатов

Дмитрий Дир и Марина Карпий
Дмитрий Дир и Марина Карпий

Юлия Юрина
Юлия Юрина

Виктория Гончаренко
Виктория Гончаренко

Алена Гудкова, Ирина Горбачева, Гарик Корогодский, Егор Петров
Алена Гудкова, Ирина Горбачева, Гарик Корогодский, Егор Петров

Дмитрий Феликсов
Дмитрий Феликсов

Особенно волшебно "Кураж" выглядел вечером: сияние аттракционов, танцовщики в ярких костюмах, аниматоры на ходулях и свечи на праздничных капкейках обеспечили невероятную атмосферу.

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Фото: Стас Билык, Игорь Бабинец

Напомним, ранее мы рассказывали, чем удивлял литературный Кураж.

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