Это гости праздничной барахолки "Кураж Anniversary": фоторепортаж с главной вечеринки года

"Кураж" отпраздновал 5-летний юбилей!

В эти выходные территория 19-го павильона ВДНХ превратилась в осенний луна-парк, потому что барахолка "Кураж Anniversary" отмечала пятилетний юбилей! Два дня гости веселились, соревновались за лучший костюм, участвовали в конкурсах, отрывались под любимых исполнительный и диджеев.

На барахолке собрались любимые бренды и продавцы, а в этот раз к ним присоединились Alyona Alyona, Ксения Шнайдер и Atlas.

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Смотрите, кто пришел поздравить "Кураж" с днем рождения. Среди них — Ирина Горбачева, Лера Бородина, Гарик Корогодский, Сабина Мусина, Женя Галич, Ксения Шнайдер, Onuka, Антон Савлепов, Евгений Филатов, Монро, Бичолла Тетрадзе, Полина Неня, Марина Карпий, Елла Кандиба и другие.

Монро

Onuka и Евгений Филатов

Дмитрий Дир и Марина Карпий

Юлия Юрина

Виктория Гончаренко

Алена Гудкова, Ирина Горбачева, Гарик Корогодский, Егор Петров

Дмитрий Феликсов

Особенно волшебно "Кураж" выглядел вечером: сияние аттракционов, танцовщики в ярких костюмах, аниматоры на ходулях и свечи на праздничных капкейках обеспечили невероятную атмосферу.

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Фото: Стас Билык, Игорь Бабинец

Напомним, ранее мы рассказывали, чем удивлял литературный Кураж.

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