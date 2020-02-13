Это интригует: появился первый постер фильма "Номера" Олега Сенцова

Фильм покажут на Берлинском кинофестивале уже через несколько дней

"Номера" Фото: пресс-служба

В Сети появилась международная версия постера фильма "Номера", который будут представлять на юбилейном Берлинском кинофестивале (Berlinale) 18 февраля и 21 февраля в рамках специальных показов. В показах примут участие режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев, продюсер Анна Паленчук, композитор Милош Елич, актеры Александр Бегма, Евгений Черников и Виктор Андриенко.

В прошлом году на кинофестивале также представили украинский фильм:

Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно, Олег Сенцов во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, а Ахтем Сеитаблаев помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни.

Постер фильма "Номера" Фото: пресс-служба

"Для нас большая честь представлять фильм "Номера" на юбилейном Берлинском кинофестивале. Когда мы разбивали тарелку и начинали съемки, режиссер Ахтем Сеитаблаев сказал, что хочет, чтобы Олег Сенцов вышел из тюрьмы и присутствовал на премьере фильма. Его слова стали пророческими и мы имеем возможность праздновать премьеру вместе с нашим коллегой, за свободу которого мы так долго боролись", – отметила продюсер фильма Анна Паленчук.

Режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев отметил: "Участие в фестивале важно для фильма по многим причинам, в том числе, для его промо, для команды, каждый из членов которой отдавался съёмкам на все сто процентов, стал его со-автором и поделился всеми своими знаниями, опытом, временем. Это фильм о фундаментальных для каждого человека явлениях. Можно ли сказать, что это фильм про любовь? Да, можно. Можно ли сказать, что это фильм про стремление человека к справедливости? Да, можно. У фильма нет единого жанра, но каждый из них дополняет друг друга, и для меня это своеобразный Ноев ковчег, в котором представлены разные архетипы людей. Мы ничего нового человечеству не открываем, и когда мы задавали себе вопрос "зачем", кроме очевидного на тот момент желания протянуть руку нашему друга Олегу, один из актеров заметил, что мы рассказываем эту историю не ради финала, а ради того, чтобы показать, как персонажи проходят свой путь – вместе и каждый по отдельности. Это напоминание самим себе об объеме жизни, в которой тебе каждый день нужно принимать решение – маленькие или большие – которые формирует нашу жизнь. История универсальна, и мне кажется, будет понятна каждому зрителю".

Премьера фильма "Номера" в Украине запланирована на осень 2020 года.

Напомним, ранее о фильме "Номера" в интервью "Сегодня" рассказал режиссер Ахтем Сеитаблаев.

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