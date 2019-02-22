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Это намек? Сцену "Оскара" украсят живыми розами синего и желтого цветов

Съемочная группа "Сегодня" узнала подробности подготовки к премии "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:39
"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: Getty Images

В ночь с 24 на 25 февраля с 01:30 на телеканале "Украина" пройдет марафон в рамках прямой трансляции 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". В течение ночи в прямом эфире канала комментировать марафон будет режиссер Ярослав Лодыгин, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер.

"С нетерпением жду встречи со всеми зрителями Украины и Юрием Физером! В этом году впервые буду комментировать "Оскар", как кинорежиссер, – улыбаясь, говорит Ярослав Лодыгин. – Болеть буду за Ялитсу Апарисиу!"

Накануне церемонии "Оскар" съемочная группа новостей "Сегодня" побывала в Лос-Анджелесе и узнала секреты приготовления к этому грандиозному событию. Журналисту Денису Кушнарёву удалось узнать некоторые подробности предстоящей церемонии.

"Сцену в кинотеатре "Долби" оформляет звезда Бродвея Дэвид Коринс. В этом году ему понадобилось 40 тысяч роз – примечательно, что синего и желтого цветов. Но о том, кто будет главным на сцене, пока точно неизвестно. Хотя поговаривают, что ведущей может стать Вупи Голдберг", – рассказал Денис Кушнарёв.

Как известно, комик Кевин Харт передумал вести церемонию после своего скандального заявления – тогда организаторы сказали, что справятся вообще без модератора. Но накануне появились сплетни о том, что ведущей пятый раз станет Вупи Голдберг. Она была первой женщиной-ведущей церемонии "Оскар". Ее дебют в 1994 году вызвал фурор – зрители отметили, что Вупи была невероятно сообразительная и смешная. Появится ли она снова на сцене – узнаем уже совсем скоро, ведь церемония вручений заветных статуэток состоится уже в это воскресенье.

Александр Скичко и Светлана Катренко
Александр Скичко и Светлана Катренко
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Как сообщалось ранее, ведущими марафона в рамках эксклюзивной прямой трансляции 91-й церемонии кинопремии "Оскар" стали Александр Скичко и Светлана Катренко. Трансляция на телеканале "Украина" начнется в 01:30, когда селебритиз выйдут на самую известную в мире красную дорожку. Вместе с Ярославом Лодыгиным и Юрием Физером ведущие канала "Украина" Александр Скичко и Светлана Катренко познакомят зрителей с картинами-номинантами на "Оскар", расскажут о самых громких скандалах кинопремии и раскроют закулисные подробности церемонии. Кроме того, зрители канала "Украина" станут первыми, кто увидит реакцию и яркие эмоции триумфаторов премии.

В рамках марафона зрителей канала "Украина" также ожидают эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира, которые готовит съемочная группа новостей "Сегодня". Оценки зрителей и комментарии экспертов в этом году как никогда разделились. Поэтому церемония будет полна интриги и неожиданностей.

Напомним, в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Рождение звезды", "Власть".

"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: Сегодня

В категории "Лучший режиссер" представлены Спайк Ли ("Черный клановец"), Павел Павликовский ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома"), Адам МакКей ("Власть").

За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Кристиан Бейл ("Власть"), Брэдли Купер ("Рождение звезды"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Ялица Апарисио ("Рома"), Гленн Клоуз ("Жена"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Леди Гага ("Рождение звезды"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

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Источник: Сегодня
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