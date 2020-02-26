Это наша боль и память, с привкусом соли от воды и слез: почему нужно посмотреть фильм "Черкассы"

Фильм рассказывает историю обороны украинских моряков на озере Донузлав

В украинский прокат выходит военная дама "Черкассы. Последний корабль в Крыму" – полнометражный дебют Тимура Ященко. Фильм живой, настоящий, сильный. Без пафоса, лишних упоминаний о патриотизме, преувеличения значения слова "героизм". Поэтому не хочется писать привычный обзор фильма или рецензию. Тем более, что многие от фильма ожидали откровенного провала. А все оказалось наоборот. Настоящие, живые боли и эмоции режиссер достал из зрителей такими же настоящими, живыми, простыми болями и эмоциями.

"Черкассы": сюжет фильма

Историю минного тральщика со своей славной биографией знают многие. Вся Украина весной 14-го следила за происходящим на озере Донузлав: экипаж "Черкасс" держал оборону, но 25 марта российские военные захватили корабль и наши моряки покинули его.

В фильме режиссер рассказал зрителям историю службы на корабле и историю его обороны глазами простого матроса. Никого не героизировали, никто не произносил 5-минутных пафосных речей о любви к своей стране. Все максимально честно и до боли по-настоящему.

Актер Роман Семисал в роли капитана корабля "Черкассы" Фото: Facebook

В картине два главных героя – Мишко и Лев. Первый страшно не хочет возвращаться на корабль, а второй похоронив родного человека решать пойти в морфлот. Две разных судьбы, два разных характера, две стороны одного корабля. Как рассказали "Сегодня" исполнители ролей Дмитрий Сова и Евгений Ламах, Лев – это альтерэго Михаила, чтобы сильнее раскрыть персонажа, показать драму и эмоции. Эти ребята с остальным экипажем корабля во главе с капитаном Юрием Федашом (Роман Семисал) отказываются перейти на сторону противника и продолжают держать оборону на озере Донузлав.

Корабль с душой

Сейчас мы спокойно рассуждаем о том, каким был Крымский сценарий и к чему привели те события. Теперь, в 2020-м мы четко знаем на каких страницах нашей истории расположены Славянск, Саур-Могила, Зеленополье, Иловайск, Дебальцево... Теперь мы знаем, как лупят "грады", как рыть окопы, что брать с собой в убежище, что говорить на блокпостах и сколько пить, чтобы не снились родные улицы и соседи, которых больше нет в живых...

Кадр из фильма "Черкассы" Фото: facebook.com/CherkasyU311

Одни потери затирают в памяти предыдущие, новые герои становятся на защиту страны, сменяя других. Но в 2014-м мы не верили, не были готовыми к таким сценариям... Фильм заставил вспомнить самое начало, тот героизм, те настоящие мужские поступки, после которых понимаешь, почему родину не продают за зарплату, в четыре раза больше, чем нынешнюю. Фильм показал, почему моряк верен своей присяге, честен перед друзьями и родными, а сойти на берег к "братьям" – "така собі честь".

Зритель не увидит громких клятв, ярких флагов, разорванных тельняшек на груди и не услышит гимна. Все предельно просто, правдиво, все настоящее. Поэтому "Черкассам" удалось передать, восстановить неготовность, растерянность и боль украинцев к такому ходу событий.

А само судно – корабль с душой. Это и дом, и крепость, и ад для экипажа. Узкие и тесные коридоры, звуки двигателей и моря, суровый холодный металл и мягкая холодная вода – такие же натянутые нервы, играющие скулы и мускулы и простыми ценностями и моряков. И хоть корабль временно у нас отобрали, экипаж точно знает – какой берег наш.

И пусть в картине есть шероховатости, пятна в сценарии – фильм "Черкассы" – это наша боль и память, с привкусом соли. Толи от морской воды, то ли от слез...

Напомним, ранее мы сделали обзор фильма "Мои мысли тихие".

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