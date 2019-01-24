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Это невероятно! Появился захватывающий трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу"

Пикачу говорит голосом Райана Рейнольдса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
"Покемон. Детектив Пикачу"
"Покемон. Детектив Пикачу"
Фото: YouTube

Голливудский актер Райан Рейнольдс, который сыграл Дэдпула в двух фильмах, теперь получил роль поинтереснее. В сети появился новый промо-ролик предстоящего фантастического комедийного фильма "Покемон. Детектив Пикачу". Собственно Пикачу говорит в фильме голосом Райана Рейнольдса.

Стоит отметить, что это первый фильм будущей франшизы по вселенной покемонов с живыми актерами. На это стоит посмотреть.

По сюжету фильма, Тим Гудман (Джастис Смит, "Мир Юрского периода 2"), экс-тренер покемонов и сын выдающегося детектива Гарри Гудмана, начинает поиски своего таинственно пропавшего отца. Тим приезжает в Райм-Сити, где встречается с детективом Пикачу, бывшим напарником-покемоном Гарри.

В режиссерском кресле – Роб Леттерман ("Подводная братва", "Монстры против пришельцев"). В ролях, кроме Джастиса Смита, сыграли Кэтрин Ньютон ("Большая маленькая ложь", "Леди Берд", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Рита Ора, Сьюки Уотерхаус ("Дивергент"), Билл Найи ("Другой мир", "Пираты Карибского моря").

Премьера фильма не раньше мая 2019 года.

Напомним, в сети уже есть первый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

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Источник: Сегодня
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