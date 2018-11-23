Это невероятно! В сети появился трейлер нового мультфильма "Король Лев"

В ремейке использовали технологии CGI – изображения генерировали при помощи трехмерной компьютерной графики

"Король Лев". Фото: YouTube

Уже давно сообщалось о том, что легендарный мультфильм "Король Лев" получит перезапуск. Правда, была информация, что это будет ремейк с живыми актерами. А на днях студия Walt Disney представила дебютный тизер-трейлер обновленного мультфильма "Король Лев". Видео было опубликовано на YouTube-канале компании.

В дебютном видео показана сцена из начала ленты, когда обезьяна Рафики представляет зверям саванны родившегося львенка Симбу, наследника короля Муфасы. В этот момент звучит песня Элтона Джона "Круг жизни". В ремейке использовали технологии CGI – изображения генерировали при помощи трехмерной компьютерной графики.

Режиссером нового "Короля Льва" выступил Джон Фавро, известный по фильмам – "Железный человек" и "Книга джунглей". Мультфильм выйдет в прокат летом 2019 года.

Отметим, что первый мультфильм вышел в 1994 году. Он получил два "Оскара", три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". "Король Лев" собрал в прокате рекордную сумму для традиционной анимации.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Disney Television Animation приступила к производству анимационного проекта по мотивам мультфильма "Король Лев". Студия создаст полнометражную ленту под названием The Lion Guard и основанный на ней мультсериал.