Это официально: Анджелина Джоли сыграет супергероиню в новом проекте Marvel

Актриса сыграет в новом фильме "Вечные"

Анджелина Джоли Фото: AFP

Недавно стало известно, что Анджелина Джоли ведет переговоры об участии в марвеловском фильме. Как пишет THR, актриса действительно сыграет первую в своей карьере комикс-супергероиню в проекте Marvel "Вечные" (The Eternals).

Анджелина Джоли Фото: AFP

Сообщается, что Джоли воплотит в адаптации Серси, сверхженщину из четвертого поколения Вечных (Танос, например, относится к третьему), с симпатией относящуюся к людям и помогающую им. С "Вечных" откроется так называемая Четвертая фаза MCU – Кинематографической вселенной Marvel. А вот третью закрывает фильм "Мстители: Финал".

Режиссером проекта выступает Хлоя Чжао ("Песни, которым меня научили братья", "Наездник"). Сценарий написали дебютанты Мэттью и Райан Фирпо.

Также студия ведет переговоры по участию в проекте номинанта "Оскара" Кумэйла Нанджиани ("Любовь – болезнь", новая "Сумеречная зона", "Люди в черном: Интернешнл"). Предварительная дата премьеры "Вечных" – 2021 год.

Напомним, звезда "Хоббита" и "Красавицы и чудовища" Люк Эванс исполнит роль супергероя-гея. А вот британская актриса Флоренс Пью ведет переговоры по поводу ключевой роли в сольном супергеройском экшене "Черная вдова".

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