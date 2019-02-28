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Это официально: "Кот в сапогах" получит свой сиквел

Разработкой займется Боб Персиччети, снявший "Человека-паука: Через вселенные"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12
"Кот в сапогах" получит продолжение
"Кот в сапогах" получит продолжение
Фото: YouTube

Студия DreamWorks решила вернуться еще к одному прошлому проекту после прощания с трилогией "Как приручить дракона". Еще в 2011 году на экраны вышел мультфильм, посвященный приключениям Кота в сапогах. Так вот эта история скоро продолжение. По информации портала Collider, разработкой сиквела займется создатель оскароносного "Человека-паука: Через вселенные" Боб Персиччети!

Стоит отметить, что Персиччети уже работал с DreamWorks и писал сценарий для первого мультфильма "Кот в сапогах", получивший номинацию на премию "Оскар". По данным Variety, сиквел под названием Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves ("Кот в сапогах 2: 9 жизней и 40 воров") был анонсирован еще в 2015 году, но тогда проект заморозили. 

Отметим, первая лента рассказывала о ранних года Кота в сапогах и его дерзком плане украсть Гусыню, несущую золотые яйца, при помощи давнего знакомого Шалтая-Болтая и Кисы Мягколапки. Главных героев озвучили Антонио Бандерас, Сальма Хайек и Зак Галифианакис. Пока остается неизвестным, вернутся ли актеры к своим ролям, и когда продолжение мультфильма выйдет на большие экраны.

Напомним, ранее студия Universal Pictures планирует снять продолжение легендарных мультфильмов, которые собирали миллионы долларов в прокате. Речь идет о мультфильмах "Шрек" и "Кот в сапогах".

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Источник: Сегодня
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