Это официально: сериал "Беверли-Хиллз 90210" уже переснимают с оригинальным актерским составом

В ребуте популярного телешоу снимаются все старые герои, только теперь взрослые

"Беверли-Хиллз 90210" Фото из открытых источников

Один из самых культовых сериалов 90-х "Беверли-Хиллз 90210" действительно вновь появится на экранах в виде ребута. Об этом во время телевизионного интервью сообщила актриса Тори Спеллинг, исполнительница роли Донны, пишет Daily Mail.

По словам актрисы, съемки сериала идут во всю и все очень рады такому воссоединению. "Мы пьем много кофе в перерывах между встречами и сетами и постоянно болтаем. Да, это официально – мы снимаем новые "90210". Фанаты будут приятно удивлены, потому что многие новые эпизоды будут перекликаться со старыми. Таким образом, мы играем повзрослевших и улучшенных версий самих себя. Ну почти все из нас", – отметила Тори Спеллинг.

Стоит отметить, что двое актеров пока не могут на полную силу включиться в съемки. Это Люк Перри, который исполняет роль Дилана. Из-за плотного рабочего графика он появится лишь в нескольких эпизодах. Под вопросом участие в проекте также и Бренды - героини Шеннон Доэрти. После продолжительной борьбы с раком актриса по-прежнему находится в болезненном состоянии, но не теряет надежды вернуться к своей героине.

Пока никаких конкретных дат выхода нет.

Напомним, ранее звезды сериала "Беверли-Хиллз" встретились на шоу. Не все пришли из-за различных причин.

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