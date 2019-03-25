Это официально: сериал "Сверхъестественное" закрывают после 15-го сезона

Актеры намекнули на спин-оффы сериала

"Сверхъестественное" Фото: YouTube

Только недавно канал CW объявил даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 своих сериалов. Как теперь стало известно, что всеми любимый сериал "Сверхъестественное" закрывают после 15 сезона. В Instagram звезд сериала появилось видео с официальным заявлением о завершении проекта. Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Миша Коллинз обратились к фанатам сериала с печальной новостью.

INSTAGRAM 22 Мар 2019 в 1:32 PDT

"Мы хотели, чтобы вы услышали эту новость лично от нас", – говорит в ролике Джаред. Звезды "Сверхъественного" поблагодарили фанатов и призвали сохранить слезы и эмоции для финала.

Актеры отметили, что 15 лет сериала изменили их жизнь. Видео Дженсен Эклс сопроводил таинственной надписью, которую можно трактовать как угодно. Возможно. у сериала появятся спин-оффы?

"Ну что ж, это официально: еще один раунд для братьев Винчестер. Хотя на самом-то деле ничего в "Сверхъестественном" не кончается навсегда… Не так ли?", – говорится в сообщении.

Напомним, канал CW планирует перезапуск популярного сериала "Сплетница", который повествовал о жизни старшеклассников из состоятельных нью-йоркских семей. Телешоу выходило на экраны с 2007 по 2012 год, а главные роли в нем исполнили Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли и Тейлор Момсен.

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