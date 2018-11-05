Это официально: Уилл Смит анонсировал съемки третьей части боевика "Плохие парни"

В двух предыдущих фильмах Уилл Смит сыграл с Мартином Лоуренсом

Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Фото: instagram.com/martinlawrence/

Американский актер Уилл Смит, который с женой рассказали о свингерстве и сайентологии, анонсировал съемки третьей части боевика "Плохие парни" с Мартин Лоуренсом в паре. Об этом он рассказал в ролике, который опубликовал на своей странице в Instagram.

"Йо, йо, что я вам скажу. Что я вам скажу! Это похоже на сумасшествие. Но, погодите. Это все уже официально", – прокричал Смит в видеоролике.

Кроме того, Уилл Смит и его коллега по фильму Мартин Лоуренс выложили в своих аккаунтах совместные фото и кадр из фильма: какими они были в первых частях и какими стали теперь.

Уилл Смит и Мартин Лоуренс Фото: instagram.com/willsmith

Отметим, что съемки третьей части "Плохих парней" откладывались. Последней датой выхода картины был ноябрь 2018 года, но позже съемки отложили на неопределенный срок.

Уилл Смит и Мартин Лоуренс Фото: instagram.com/martinlawrence/

Первая часть вышла в 1995 году, а вторая – в 2003. Кто будет снимать третий фильм, и когда он будет представлен зрителям, пока не сообщается.

Напомним, кинокомпания 20th Century Fox наконец-то опубликовала трейлер нового мультфильма "Шпионы под прикрытием" (Spies in Disguise). В режиссерском кресле – Ник Бруно. А вот озвучивать главных героев будут Уилл Смит и Том Холланд.

А недавно Уилл Смит отпраздновал свое 50-летие.