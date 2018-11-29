Это страшно: появился постер и крутой трейлер фильма "Все знают"

В фильме знялись Хавьер Бартем и Пенелопа Крус

"Все знают". Фото: YouTube

Американская кинокомпания Focus Features поделилась постером драматической картины Асгара Фархади "Все знают", а также трейлером фильма.

В этой картине Пенелопа Крус воплощает испанку Лауру, которая сейчас живет в Буэнос-Айресе и отправляется на свадьбу сестры в родной городок, что расположен недалеко от Мадрида.

Но в ночь свадьбы исчезает ее дочь Ирен (Карла Кампра), и семья вместе с бывшим Лауры Пако, которого воплощает Хавьер Бардем, собирается вместе, чтобы понять, что делать. Пако рассказывает, что Ирен была с Фелипе, но она сказала ему, что устала и отправилась спать.

Постер к фильму "Все знают"

Сестра Лауры Ана (Инма Куэста), которая все еще одета в свадебное платье, предполагает, что девушке что-то подсыпали в бокал, и предлагает звонить в полицию, но Лаура боится это делать, поскольку не хочет, чтобы похитители навредили ее дочери.

В Украине фильм Фахради можно увидеть с 7 февраля 2019 года.

Напомним, недавно в кинотеатрах вышла картина "Любить Пабло". Это история о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. Главные роли в фильме исполнили супружеская пара – актеры Хавьер Бардем и Пенелопа Крус.