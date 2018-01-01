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Это война: Netflix будут бойкотировать из-за Обамы

Супруги Мишель и Барак Обама подписали соглашение с сервисом на продюсирование сериалов и фильмов. Многим это не понравилось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Супруги Мишель и Барак Обама. Фото: Getty
Супруги Мишель и Барак Обама. Фото: Getty

Новость о том, что Мишель и Барак Обама подписали долгосрочное соглашение с Netflix на продюсирование сериалов, полнометражных и документальных фильмов, не обсуждает, наверное, только ленивый.

Теперь пользователи Netflix грозятся бойкотом из-за этого, пишет The Business Insider. По информации издания, подписание соглашения с Обамой вызвало возмущение среди пользователей-противников экс-президента, а некоторые даже грозятся отказаться от стримингового сервиса.

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Пользователи опасаются, что из-за участия Обамы программы будут ангажированы. Свое мнение они активно высказывают в социальных сетях.

Напомним, раньше сообщалось, что бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске серии грандиозных шоу.

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Источник: "Сегодня"
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