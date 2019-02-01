Это взрывная история! Появились первые тизеры и постер фильма "Хоббс и Шоу"

Картина является спин-оффом гоночной франшизы "Форсаж"

"Хоббс и Шоу" Фото: Instagram

Наконец-то появились визуальные подробности грядущего спин-оффа "Форсажа". Дуэйн Джонсон давно обещал большие сюрпризе в фильме "Хоббс и Шоу", где он играет одну из главных ролей.

Съемки фильма "Хоббс и Шоу" Фото: Instagram

А вот благодаря Джейсону Стейтему, фанаты узнали, что фильм выйдет на экраны летом – 2 августа. Актер также опубликовал первый постер фильма.

Постер к фильму "Хоббс и Шоу"

Детали сюжета нового фильма не разглашаются, однако, в сети появились некоторые подробности. Главные герои фильма, которые в предыдущих частях "Форсажа" были злейшими врагами, теперь объединятся. Речь идет о наемнике Деккарде Шоу и хорошем парне в погонах – Люке Хоббсе.

"Хоббс и Шоу" Фото: Instagram

Ребята объединяются, чтобы противостоять главному злодею картины – Брикстону. Кстати, этого парня сыграет актер Идрис Эльба ("Тихоокеанский рубеж").

INSTAGRAM 30 Янв 2019 в 9:37 PST

А одну из главных женских ролей в кинокартине получила 28-летняя актриса Ванесса Кирби.

INSTAGRAM 30 Янв 2019 в 3:29 PST

Ее героиню зовут Хэтти Шоу, и она, похоже, будет на стороне Люка Хоббса, а не своего брата Деккарда.

INSTAGRAM 30 Янв 2019 в 11:32 PST

Режиссером картины выступил Дэвид Литч, а сценаристом – Крис Морган. Стоит отметить, что фильм "Хоббс и Шоу" еще находится на стадии съемочного процесса.

INSTAGRAM 30 Янв 2019 в 1:31 PST

Напомним, в разработку уже запускается другой проект из гоночной франшизы. Как уже было известно ранее, новый спин-офф расскажет о женских персонажах "Форсажа". Вин Дизель и другие продюсеры франшизы уже наняли трио сценаристок.

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