Это взрывная история! Появились первые тизеры и постер фильма "Хоббс и Шоу"
Картина является спин-оффом гоночной франшизы "Форсаж"
Наконец-то появились визуальные подробности грядущего спин-оффа "Форсажа". Дуэйн Джонсон давно обещал большие сюрпризе в фильме "Хоббс и Шоу", где он играет одну из главных ролей.
А вот благодаря Джейсону Стейтему, фанаты узнали, что фильм выйдет на экраны летом – 2 августа. Актер также опубликовал первый постер фильма.
Детали сюжета нового фильма не разглашаются, однако, в сети появились некоторые подробности. Главные герои фильма, которые в предыдущих частях "Форсажа" были злейшими врагами, теперь объединятся. Речь идет о наемнике Деккарде Шоу и хорошем парне в погонах – Люке Хоббсе.
Ребята объединяются, чтобы противостоять главному злодею картины – Брикстону. Кстати, этого парня сыграет актер Идрис Эльба ("Тихоокеанский рубеж").
А одну из главных женских ролей в кинокартине получила 28-летняя актриса Ванесса Кирби.
Ее героиню зовут Хэтти Шоу, и она, похоже, будет на стороне Люка Хоббса, а не своего брата Деккарда.
Режиссером картины выступил Дэвид Литч, а сценаристом – Крис Морган. Стоит отметить, что фильм "Хоббс и Шоу" еще находится на стадии съемочного процесса.
Напомним, в разработку уже запускается другой проект из гоночной франшизы. Как уже было известно ранее, новый спин-офф расскажет о женских персонажах "Форсажа". Вин Дизель и другие продюсеры франшизы уже наняли трио сценаристок.
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