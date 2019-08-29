Это захватывает! Появился дебютный трейлер сериала "Новый Папа" с Джудом Лоу

На кадрах Джуд Лоу в белоснежных плавках прогуливается по пляжу

Кадр из сериала "Молодой Папа" Фото: YouTube

Канал HBO наконец-то представил тизер сериала "Новый папа" Паоло Соррентино – продолжения проекта "Молодой Папа". На кадрах ролика новый понтифик в исполнении Джона Малковича гордо прогуливается по Ватикану в фирменных красных туфлях, тогда как прошлый папа (в первом сезоне его играл Джуд Лоу) вальяжно гуляет по пляжу среди девушек в бикини.

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Отметим, что первый сезон "Молодого папы" вышел в 2016 году и был посвящен эксцентричному понтифику, который ругается матом и курит прямо в Ватикане. Его роль блестяще сыграл Джуд Лоу, а теперь его сменил Джон Малкович.

Режиссер сериала – Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодость"). Второй сезон состоит из девяти эпизодов, а кроме Джуда Лоу и Джона Малковича в нем сыграют Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон. Подробностей сюжета пока не сообщают, но Паоло Соррентино интригует, что он продолжит исследовать "мир современного папства".

Весь сериал выйдет в ноябре, а вот премьера первых двух серий "Нового папы" пройдет на Венецианском кинофестивале".

Напомним, ранее канал HBO опубликовал снимок, на котором изображен Джуд Лоу и Джон Малкович, которые исполнят главные роли в проекте "Новый Папа".

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