"Этот фильм оставляет след": интервью с актрисой и фэшн-иконой Росси Де Пальма и режиссером фильма "Русалка в Париже" Матиасом Мальзье

Новое фэнтези о любви очарует украинских зрителей

9 июля в кинотеатрах Украины выходит романтическое фэнтези "Русалка в Париже" от французского режиссера-визионера Матиаса Мальзье, которого европейская пресса сравнивает с такими художниками как Мишель Гондри и Тим Бертон. Корни его новой ленты в одноименном графическом романе, написанным Матиасом, и получивший широкое распространение в франкоязычной мире.

Постер к фильму "Русалка в Парижі" Фото: пресс-служба

По сюжету ленты, музыкант-одиночка Гаспар (Николя Дювошель) после многих лет разочарований, больше не способен полюбить. Да и вообще, он больше занят спасением семейного клубного ресторана, который еще со времен Второй Мировой был прибежищем для создателей и богемы. Однажды на берегу Сены Гаспар спасает необычное создание – Русалку (Мэрилин Лима), которая своим пением способна разбивать мужские сердца, но на нашего героя это не действует.

Смотрите трейлер фильма "Русалка в Париже":

Яркую роль подруги и соседки Гаспара, которая сыграет ключевую роль в сюжете, исполнила легенда европейского кино, муза Педро Альмодовара и Жана-Поля Готье, – Росси Де Пальма. Актриса также стала вдохновением и для режиссера Матиаса Мальзье, потому творческое дуо работает уже второй раз, первая их совместная работа – новаторская анимация "Механика сердца".

Сегодня.Lifestyle поговорили с режиссером и его музой о творческом методе, красоте мира "Русалки в Париже" и героях ленты.

Сможете описать "Русалку в Париже" несколькими словами?

Росси Де Пальма: Поэтический, простой, полный любви.

Матиас Мальзье: История про истории любви.

Это уже больше о самом характере ленты.

Матиас Мальзье: Именно так (улыбается). Это рассказ о любви, это музыкальное приключение, это также история об одном певце и история об одной мега-певице, которая в прямом смысле убивает мужчин своим голосом. Гаспар имеет такой грешок – часто влюбляться в певиц. И как при рецидиве болезни – он и влюбился в очаровательную Русалку. И это может быть худшим и лучшим случаем, который мог с ним произойти, поскольку она покоряла мужчин до такой степени, что у них разрывались сердца.

Росси Де Пальма: Перевожу: это типичный Матиас Мальзьє и полностью его виденье (смеется). Волшебные декорации погружают полностью в другой мир, будто наш окружающий мир замер.

Росси де Пальма Фото: пресс-служба

Как вам кажется, почему мир "Русалки в Париже" так выделяется среди других европейских лент?

Росси Де Пальма: Этот фильм оставляет след. Мы позаботились, чтобы вам захотелось посмотреть его один раз, благодаря всем мелким деталям и событиям, которые происходят в фильме. Это замечательная история любви, а также жизни, постоянно удивляет и заставляет проявлять смелость, поэтичность, устойчивость и неповиновение.

Матиас Мальзье "Русалка в Париже" – это сказка, но прежде всего это метафора жизни, метафора о том моменте, когда нужно проявить смелость, чтобы изменить что-то в жизни.

Росси Де Пальма рассказала о киноленте "Русалка в Париже" Фото: пресс-служба

Росси, расскажите больше о своей героине, даже имя оставили ваше родное.

Росси Де Пальма: Да, это правда (смеется). Росси – соседка Гаспара, они знакомы с тех пор как парень был еще маленьким. Она в чем-то опекает его, где-то даже шпионит. Ничего не проходит мимо ее внимания, потому что она знает, что он одинок, что ему нужна помощь, чтобы открыть свое сердце, которое он заковал в броню, а также объяснить ему, как не остаться одиноким на собственном примере моей героини.

Матиас, почему вы решили работать именно с этими актерами?

Матиас Мальзье: Росси – это легенда, ее шарм идеально вписался в историю.

Росси Де Пальма: Ой, как приятно, спасибо!

Мэрилин Лима и Росси де Пальма Фото: пресс-служба

Матиас Мальзье (смеется) :...у Николя Дювошеля и Мэрилин Лима полное совпадение энергетики и внешности. Именно таким вы себе представляете богемного музыканта и именно такой Русалку.

Росси Де Пальма: Только в белом парике! (С улыбкой)

Матиас Мальзье (продолжает): У Николя очень притягательная энергетика, именно такого человека я искал, а с Мэрилин Лима меня познакомила моя хорошая подруга Летиция Эдо, она мне сразу сказала, что она встретила молодую актрису, которая как будто вышла из книг и в которую невозможно не влюбиться.

Кадр со съемок фильма "Русалка в Париже" Фото: пресс-служба

Расскажите, как зародился этот проект?

Матиас Мальзье: Я выходил из персонального кризиса, написал сначала рассказ, потом все это стало книгой. Но визуальность канвы сюжета очень кинематографическая, поэтому другого шанса не было.

Росси Де Пальма: А можно вопрос от меня?

Конечно!

Росси Де Пальма: Матиас, ты у нас режиссер, писатель, музыкант – что более всего тебе нравится?

Матиас Мальзье: Различные удовольствия моей жизни, которые идеально дополняют друг друга. Все три связаны и будут меня всегда захватывать. Я предпочитаю оставаться удивленным!

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