"Этой войне нет конца": вышел трейлер заключительного сезона сериала "Мистер Робот"

Главную роль в сериале исполнил оскароносный Рами Малек

"Мистер Робот" Фото: YouTube

Телеканал USA Network выпустил трейлер четвертого сезона сериала "Мистер Робот". Как известно, главную роль - хакера Эллиота сыграл Рами Малек, который также сыграет в 25-м фильме о Джемсе Бонде.

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Создатель шоу Сэм Эсмейл, пообещал зрителям, что новый сезон получится очень длинным рождественским специальным выпуском. Это подтверждает и сам трейлер, наполненный духом праздника, насилием и популярным в западных странах рождественским гимном.

"Пойдешь по этой дорожке - уже не остановишься. Всегда будет что‑то еще. Новый символ, который надо уничтожить. Новые люди, которых надо спасти. Этой войне нет конца. А ты собираешься переступить черту", - заявил в ролике персонаж Кристиана Слейтера.

Отметим, что сериал "Мистер Робот" выходит на канале USA Network с 2015 года. В центре сюжета - талантливый хакер Эллиот Алдерсон с диссоциативным расстройством идентичности. Его впутали в работу таинственного сообщества, которое пытается изменить существующий мировой порядок. Но все оказывается далеко не так просто.

Третий сезон вышел в 2017 году. Премьера четвертого назначена на 6 октября.

Напомним, сериал "Мистер Робот" с Рами Малеком в главной роли закроют после четвертого сезона.

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