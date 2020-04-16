Интервью

Евгений Янович: "Я могу 90 минут подряд стоять вплотную к телевизору и кричать на него"

В интервью ведущий рассказал, как заставить себя заниматься спортом и где искать мотивацию

Карантин и самоизоляция – отличный способ выразить все свои креативные начинания. По крайней мере, об этом говорят блогеры и разные лайфстайл-эксперты. Кому-то удается делать вдвое больше, кто-то находит себя в кулинарии и спорте, а кто-то до сих пор не может перестать паниковать.

Актер шоу "Мамахохотала", ведущий шоу "Суперматч" на телеканале НЛО TV Евгений Янович точно использует это время по максимуму. Он присоединился к правительственному проекту "Всеукраинская школа online". Также Янович вместе с коллегой – Олегом Маслюком - актером шоу "Мамахохотала", принял участие в съемках образовательного сериала "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". Это совместный проект Министерства цифровой трансформации Украины, Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер".

Евгений Янович Фото: пресс-служба

В эксклюзивном интервью Евгений Янович рассказал, как заставить себя тренироваться дома, чем он занят на карантине, а также о проекте "Диджитал-физкультура".

Женя, недавно ты с Олегом Маслюком снялся в образовательном сериале "Диджитал-физкультура для школьников". Не сомневался ли относительно участия, ведь ты болеешь за "Динамо", а проект совместный с ФК "Шахтер?

– Это не тот проект, над которым стоит думать. Здесь есть четкая миссия, поэтому совесть не позволила даже на секунду задуматься. Эта миссия выходит за рамки футбольного противостояния, поэтому никаких противоречивых чувств не возникало. "Диджитал-физра" – это совсем другой взгляд на физические занятия. И, надеюсь, кому-то он поможет.

Ты восстановил свои тренировки под названием и хештегом #МояСотка, которые уже стали социальным флешмобом в Instagram. Тебя вдохновили съемки или ты волнуешься за свою форму после карантина? Поделись, как настроить себя на продуктивные домашние тренировки.

Каждое утро я занимаюсь в домашних условиях. Есть куча приложений, которые могут в этом помочь. О многих из них мы рассказывали в выпусках "Диджитал-физры". Лично я использую очень нелогичную программу "7 minutes". Нелогичная она, потому что тренировки у меня занимают не 7, а 30 минут. Но решил, что учитывать эти "домашки" в челлендже #МояСотка не буду. Оставлю его для полноценных тренировок.

По поводу советов "как себя стимулировать", то всегда помогает перефразирование цитаты дизайнера Лебедева: "Как заставить себя поддерживать хорошую физическую форму? Никак, будьте стремными, пухлыми, ленивыми и деградирующими амебами".

Общее хобби – это возможная, но не обязательная опция в отношениях.

На своих страницах в соцсетях ты распространяешь информацию об успехах украинских спортсменов. А разделяет ли увлечение спортом твоя девушка Полина Ткач? Нужно ли быть на одной волне со своим партнером в предпочтениях?

Увлечением спортом – да, разделяет. Футболом – нет. Как только мы начали жить вместе, Полина впервые увидела, что я могу 90 минут подряд стоять вплотную к телевизору и кричать на него. Как по мне, общее хобби – это возможная, но не обязательная опция в отношениях. Пока я смотрю футбол, Полина ищет кому бы пристроить бездомных котиков, и каждый из нас счастлив.

Женя Янович и Полина Ткач Фото: пресс-служба

Перейдем к занятиям на карантине. Сейчас все перешли в онлайн, делятся чем-то полезным. Недавно ты провел благотворительную онлайн-лекцию на тему "Можно ли просто так взять и выступить перед публикой?". Поделись ощущениями от своей первой лекции.

Я года три уже отклоняю предложения прочитать лекцию от всех подряд. Говорил, что не могу, потому что не знаю, о чем рассказывать. Но на этот раз возникло желание сделать доброе дело, а лекция была благотворительной со сбором средств для фонда "Клуб добродетелей", не давала морального права сразу сказать: "Нет". Я колебался.

И тут Полина как-то ободряюще сказала: "Жень, ну у тебя же действительно есть много опыта совершенно разных выступлений, разве ты не можешь просто взять и рассказать об этом?". И вот это "просто взять и рассказать" в ту же секунду меня взбесило. Я так четко и раздраженно ответил: "Нет, Полина, нельзя просто так взять и рассказать. Чтобы прочитать лекцию, я, как минимум, должен понимать про что ее читать, потом донести людям кто я такой, затем дать..." и выдал спич на минуты 2-3. Поля дослушала и спокойно так сказала: "Вот теперь вытри слюни, запиши все, что мне здесь кричал, распиши каждый пункт подробнее и расскажи людям".

Уже вышло четыре выпуска твоего шоу "22 эмоции", в котором главными героями стали известные украинские актеры Александр Рудинский, Татьяна Песик, Наталья Бабенко, Дмитрий Соловьев, Артур Логай, Вова Кравчук, Виталий Ажнов. Расскажи, о чем проект.

"22 эмоции" – это хороший проект, он легкий, может вдохновить, показать разноплановость эмоций и еще раз напомнить, что у нас в Украине есть очень много талантливых актеров. Я ставил за цель этого проекта именно создание брендов актеров, чтобы люди узнавали крутых людей, которых они раньше не видели. В каждом выпуске два героя – актер и актер с дипломом актера должны сказать одну и ту же фразу, но 22 различными способами, в соответствии с эмоциями, которые я им задаю.

Я – актер, но никогда не мог до конца себя им назвать, потому что у меня нет актерского образования. И как-то язык не поворачивается при коллегах на съемочной площадке, которые посвятили этому шесть+ лет обучения, называть себя актером полноценно. И именно потому, что у меня есть внутренние самокопание "актер я или нет", возникла идея сопоставлять в кадре актера и "не актера". Хотя, по факту, просто показать, что существуют разные пути достижения своих целей. И если ваша мечта быть актером, и вам сейчас 35 лет, необязательно идти учиться, возможно, нужно набираться опыта в кадре, как это было в моем случае.

Планируешь продолжить съемки этого проекта? Или разрабатываешь новые концепции?

На карантине не слишком получится продолжать, но в перспективе все возможно. Мой wish list актеров, которых мечтаю увидеть в кадре, не закончен.

Сейчас запустил новый, карантинный, как я говорю, формат "Янович достает вопросами". Он благотворительный. Я задаю гостю 10 вопросов. Каждый стоит 100 гривен. Если он отвечает правильно, 100 гривен на благотворительность отправляю я, и наоборот. На канале уже есть два выпуска: с Сашей Ярмаком и с Виктором Вацко. И на этом останавливаться не собираюсь. Так же, думаю еще форматы. Они никогда лишними не будут.

Какую эмоцию тебе легче сыграть: злость или радость, раздражение или любовь?

Трудно ответить. Все зависит от твоего психологического состояния в данную секунду. Но суть в том, что настоящий профессионал, независимо от своего внутреннего состояния, должен делать их на ТОП уровне. Я пока к этому только иду.

Евгений Янович и Олег Маслюк Фото: пресс-служба

А что в реальной жизни может тебя вывести из равновесия и вызвать негативные эмоции? Как часто можно увидеть "злого" Женю Яновича?

Комментарии "Гусь" (речь идет о роли Жени в сериале "Как закалялся стайл", который выходил на канале НЛО TV, и фразу "Гусь, ты – дебил", которая стала крылатой) напрягают, но это такое. Прямо по-настоящему вывести меня можно только в ситуациях, которые действительно беспокоят. Репетиции нашего шоу, например. Я за это переживаю, поэтому могу злиться.

Как у тебя проходит самоизоляция? Воплотил ли в жизнь все дела, которые всегда откладывал на потом?

Придумал парочку совершенно новых, а некоторые из тех, что откладывал, так и не закрыл. Поэтому еще раз убеждаюсь, что мне очень трудно обмануть свой мозг и делать то, что нужно, а не то что хочется.

Ранее Женя Янович рассказал о комедии "Инфоголик", а также о своей одной из главных ролей в сериале "Кураторы".

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