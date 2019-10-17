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Евгения Муц: В киноиндустрию я попала благодаря соцсетям, ведь мой агент нашла меня через Facebook

Актриса рассказала о своей роли в мелодраме "На твоей стороне" и планах на будущее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Евгения Муц
Евгения Муц
Фото: пресс-служба

Молодая украинская актриса Евгения Муц сыграла одну из главных ролей в 24-серийной мелодраме "На твоей стороне" телеканала "Украина". О своей роли шестнадцатилетней Галины и планах на будущее актриса рассказала журналистам "Сегодня".

Евгения, расскажите о проекте "На твоей стороне" – чем вас заинтересовала 24-серийная картина?

Проект заинтересовал собственно ролью, ведь это что-то новенькое для меня. Все мои предыдущие персонажи были совершенно другими. Тем более, я давно заказывала вселенной многосерийку – это моя первая, до нее были только полные метры, а это совершенно разные реальности! Попав в сериал, я сначала почувствовала себя белкой в колесе: пришлось адаптироваться, но это сильная прокачка скиллов, так сказать.

Какая ваша героиня? Есть ли у вас общие черты?

Моей героини пришлось быстро повзрослеть. Несмотря на чрезмерную эмоциональность, она сильная и положительно заряженная девушка. У нее как раз тот период становления женщины, когда голова и так не на месте, а еще, в дополнение обстоятельств, логика действий периодически отходит на второй план. Несмотря на это, она светлый представитель своей семьи – тот, кто сначала ищет в людях светлую сторону, игнорируя темную до последнего. Мы с ней абсолютно не похожи, как минимум потому, что между нами 10 лет разницы в возрасте – ей всего 16 и, по сути, она еще наивный ребенок, чей стакан пока наполовину полон. Мне было моментами очень сложно оправдать перед собой некоторые ее реакции и действия, ведь они были совершенно не свойственны мне.

Чем запомнились съемки?

Коллективом и атмосферой в нем. Признаю, даже эндорфины начинают выделяться от приезда на съемочную площадку, когда видишь всех этих мимимишных трудоголиков.

Евгения Муц
Евгения Муц

Были ли экстремальные сцены? Как относитесь к экстриму в жизни и на площадке?

Нет, экстрима здесь не было, персонаж у меня, можно сказать, "домашний", поэтому и риска никакого. На самом деле, я ко всему отношусь лояльно, если в этом есть необходимость, а главное – я ее вижу.

Вы прекрасно выглядите, но для актера важно уметь меняться – как вы относитесь к смене имиджа? На что готовы ради новой роли, скажем поправиться на 30 кг или же побриться наголо?

Спасибо, приятно. Ну, поправиться мне бы физиология не позволила, а что касается "наголо побриться" – дайте мне хороший сценарий, и я готова! Изменение внешности всегда помогает в изменении поведения и восприятия, поэтому это круто, это очень вспомогательная штука, когда надо отойти подальше от себя.

В своих интервью вы не раз говорили, что вы не коммуникабельная и асоциальная. Почему так, ведь профессия актера – постоянные зрители, новые знакомства и общения?

Никто не обязан общаться через силу. Профессия актера, все-таки, – это игра, а не беседы, я так считаю. Мне повезло с людьми в этом проекте, прошло немного времени, мы совместно просуществовали, привыкли, и теперь я не чувствую никакого негатива от коммуникации с ними, только позитив. Мне сложно проходить пробы и кастинги, я на силу выдавливаю из себя слова, не по тексту, и обычно просто не знаю, как себя вести. Понятия не имею, как я вообще роли получаю, но раз так происходит, видно суть все-таки не в разговоре.

Но, если посмотреть на ваш Instagram – так сразу и не скажешь: много фото, иногда даже в одном белье – в социальных сетях вы не боитесь о себе рассказывать, там вам более комфортно, чем в настоящей жизни?

Социальные сети – это не диалог, а монолог. Благодаря им я вообще, по сути, и попала в киноиндустрию, ведь мой агент нашла меня просто через Facebook! Меня зовут на пробы увидев фото – пишут в директ и все счастливы! По сути, все что я заливаю – это типа самопиар.

Евгения Муц
Евгения Муц
Фото: пресс-служба

Если отправиться на некоторое время назад, могли бы вспомнить, когда и почему решили стать актрисой? Возможно, ваши родители – люди творческих профессий или же отдельная картина, актер, спектакль вдохновил?

Родители у меня не из той оперы, и окружение было не оттуда, но с детства у меня была тяга к чему-то такому. Я училась плакать перед зеркалом в 8-м классе, бормотала себе под нос какие-то монологи, короче, была не совсем адекватным ребенком. В конце концов, поступила в университет на актерское и буквально за год меня из него исключили, тогда я поставила жирный крест на идее работать в театре: насмотревшись на то, как люди варятся в "одном котле". Доучилась заочно на режиссуре эстрады и "умыла руки". Но то, что должно быть, оно все-таки будет! Прошло несколько лет, и я оказалась в кино, хотя о нем могла только мечтать, а не расценивать, как реальную перспективу.

Могли бы себя представить в другой профессии? И что бы это могло быть?

Могу не только представить, но и вспомнить. Я работала продавцом-консультантом во многих местах, на разных товарах и с по-разному неадекватными людьми. Воспоминания, честно говоря, так себе. Вообще, комфортно себя чувствовать, когда ты не на своем месте сложно. А если представлять, то я бы не против стать космонавтом, который будет прокладывать путь в светлое марсианское будущее на Тесле. Как-то так.

Евгения, какие у вас хобби и увлечения помимо работы в кадре?

Музыка. Я люблю музыку, люблю петь, пишу тексты. Сейчас пытаюсь создать что-то, в этом русле, но пока слабо понимаю, что.

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Расскажите о вашем молодом человеке с необычным именем Маркиан. Как вы познакомились, как долго вместе?

Маркиан – это имя западно-украинское. Мы оба родом из города Золочев, Львовской области. Мой парень – это моя главная опора, мой главный и самый строгий критик, а также закадровый голос на записях самопроб. Вместе мы уже почти пять лет, именно из-за него я и перебралась в Киев, как жена декабриста. Познакомились еще в первом классе, но любовь пришла уже значительно позже. У меня изменились планы на новогоднюю ночь, помню, я забежала с подругой в единый работающий 31-го магазин одежды (в Золочеве с этим трудно), купила единственное платье, которое было мне по размеру. Как ни странно, оно было длинное, белое, такое которое можно было надеть на бюджетную свадьбу. Тогда я себе и загадала, что сегодня ночью найду жениха, а мои загадки частенько сбываются. Короче говоря, я просто упала с лестницы ему в руки, там теперь и живу.

Он тоже связан с актерской профессией?

Нет, я никогда не хотела себе творческую половинку. Мне кажется, это слишком сложно, когда двое имеют в себе немного "неадеквата". Кто-то должен быть взвешенным и серьезным, не давая другому полететь на Тесле слишком далеко.

На съемках сериала "На твоей стороне" вы даже примеряли на себя "интересное положение", скажите, в жизни готовы ли к такому шагу? Или сначала творческая и личная реализация?

Я еще не готова к таким свершениям, примерив это в роли, я еще больше убедилась в том, что не надо. Я хочу сначала сама вырасти, а потом уже брать на себя такую ответственность.

Евгения Муц
Евгения Муц
Фото: пресс-служба

А с вашим избранником как любите проводить время, возможно, есть особые традиции, типа пятничных походов в кино или субботние прогулки по ночному Киеву? Как проводите выходные вместе?

Мы отдаем предпочтение спокойному отдыху, то есть доставке еды на дом, или доставке себя куда-то, где готовят пищу.

Кто из вас ведет дом и следит за уютом? Вас можно увидеть на кухне? Есть ли коронные блюда от Евгении Муц?

Мы поделили квартиру. Все, что касается кухни – это моя парафия, он же занимается порядком в комнате – я не умею даже вещи правильно сложить, в этом у меня хаос. А вот приготовить что-то, помыть посуду, пол – не вызывает у меня какой-то особой печали. Готовлю я хорошо, все хвалили, никто не умер. Маркиан говорит, что обожает этот мой талант. Коронного блюда, как такового выделить не могу. Я люблю что-то варить, резать...

В каких ролях мечтаете престать перед зрителем? Что было бы интересно сыграть?

У меня есть мечта сыграть Йеннефер из "Ведьмака", это одна из моих любимых книжных серий и самый любимый женский персонаж! Увы, это так и останется мечтой. В целом, хотелось бы уже сыграть женщину, а то играю пока только девочек.

Назовите кинокартины, которые изменили вашу жизнь или заставили посмотреть на обычные вещи по-новому?

Сложно ответить. Мне кажется, на меня влияет любое хорошее кино, а иногда и не очень хорошее. Часто проникаюсь атмосферой и еще неделю потом вижу свет в тонах того шедевра, который пересмотрела, ну, и конечно, хожу в такт саундтрека и в ногу с персонажем, который понравился.

Где вас можно будет увидеть в ближайшее время: кино, телевидение, театр?

В прошлом году вышел фильм Ярослава Лодыгина "Дикое поле", у меня там одна из ключевых ролей. Вскоре должен выйти фильм Владимира Тихого "Наши котики", роль у меня там маленькая, и должно быть яркой. Весной я с нетерпением жду премьеры фильма "Предчувствие" Вячеслава Криштофовича. Этим проектом я действительно горжусь и очень рада, что мне дали такой шанс! У меня там одна из главных ролей и конечный результат мне очень понравился. А еще сейчас параллельно с "На твоей стороне" я снимаюсь в сериале "Сага. Козаки" – проект интересный и я надеюсь, у нас получится что-то хорошее, за что не будет стыдно!

Напомним, ранее мы рассказывали, что привлекает зарубежных артистов снимать клипы в Украине.

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