Евгения Власова презентовала новую песню после перерыва в карьере

Певица выступила соавтором композиции "Відчуття"

Евгения Власова выпустила новую песню Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Украинская певица Евгения Власова, которая стала крестной мамой, презентовала на своем YouTube-канале песню "Відчуття". Авторами композиции выступила сама Власова, а также Роман Непомнящий и Игорь Татаренко.

"Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец могу их порадовать новой песней! Очень рада, что она получилась позитивной и живой, как и сама весна! В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены!" – прокомментировала премьеру певица.

Отметим, что Евгения Власова перед возвращением на сцену решила поэкспериментировать над своим образом. Для этого она приняла участие в проекте директора оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анны Филимоновой.

Напомним, певица Евгения Власова в ноябре 2017 года попала в реанимацию и перенесла четыре операции и только спустя год впервые появилась на публике.

Смотрите видео о жизни Евгении Власовой:

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