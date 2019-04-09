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Евгения Власова презентовала новую песню после перерыва в карьере

Певица выступила соавтором композиции "Відчуття"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Евгения Власова выпустила новую песню
Евгения Власова выпустила новую песню
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Украинская певица Евгения Власова, которая стала крестной мамой, презентовала на своем YouTube-канале песню "Відчуття". Авторами композиции выступила сама Власова, а также Роман Непомнящий и Игорь Татаренко.

"Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец могу их порадовать новой песней! Очень рада, что она получилась позитивной и живой, как и сама весна! В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены!" – прокомментировала премьеру певица.

Отметим, что Евгения Власова перед возвращением на сцену решила поэкспериментировать над своим образом. Для этого она приняла участие в проекте директора оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анны Филимоновой.

Напомним, певица Евгения Власова в ноябре 2017 года попала в реанимацию и перенесла четыре операции и только спустя год впервые появилась на публике.

Смотрите видео о жизни Евгении Власовой:

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Источник: Сегодня
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