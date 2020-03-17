Ежегодный бал Met Gala-2020 отменили из-за эпидемии коронавируса

Мероприятие должно было состояться 4 мая

Бал Института костюма "Met Gala-2020" отменили из-за эпидемии коронавируса. Организаторы приняли решение перенести мероприятие, которое было запланировано на 4 мая 2020 года. "Met Gala" проводится ежегодно с 1948 года.

Каждый день появляется новая информация об отмененных и перенесенных мероприятиях киноиндустрии, спорта, искусства и т.д. Вчера организаторы "YUNA-2020" назвали новую дату проведения церемонии награждения, а в Нидерландах отменили традиционный ежегодный концерт всех представителей "Евровидения".

Джаред Лето на Met Gala 2019 Фото: AFP

Ежегодный бал "Met Gala" в 2020 году не состоится в запланированную дату. Об этом сообщают представители музея Метрополитен, выставку в котором обычно открывал ивент.

Известно также, что до 4 апреля закрыт сам музей, а если эпидемия будет нарастать, то запрет на их проведение будет продлен.

В этом году "Met Gala", партнером которого должен был стать французский дом моды Louis Vuitton, посвящен времени, а будущая экспозиция должна была называться "О времени: мода и продолжительность". Предполагалось, что выставка Института костюма продемонстрирует полувековую историю моды.

Модное событие собирает в одном месте самых ярких звезд, которые удивляют, а порой даже шокируют своими образами. Чего только стоит вот этот наряд Рианны.

Давайте вспомним самые яркие наряды с красной дорожки "Met Gala-2019":

Cardi B Фото: AFP Сальма Хайек в Gucci Фото: AFP Кристен Стюарт Фото: AFP Леди Гага в платье Brandon Maxwell и украшениях Tiffany & Co. Фото: AFP Приянка Чопра в Dior Фото: AFP Третий наряд Леди Гага – платье Brandon Maxwell и украшения Tiffany & Co. Фото: AFP Гвен Стефани в Moschino Фото: AFP Эшли Грэм в Gucci Фото: AFP Селин Дион в Oscar de la Renta Фото: AFP Первый наряд Леди Гага от Brandon Maxwell Фото: AFP Джаред Лето в Gucci Фото: AFP Наоми Кэмпбелл в Valentino Фото: AFP Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Фото: AFP Эмили Блант Фото: AFP Пенелопа Крус в платье от Chanel Фото: AFP 1/15

Подробнее о "Met Gala-2019" смотрите в сюжете:

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