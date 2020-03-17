Ежегодный бал Met Gala-2020 отменили из-за эпидемии коронавируса
Мероприятие должно было состояться 4 мая
Бал Института костюма "Met Gala-2020" отменили из-за эпидемии коронавируса. Организаторы приняли решение перенести мероприятие, которое было запланировано на 4 мая 2020 года. "Met Gala" проводится ежегодно с 1948 года.
Каждый день появляется новая информация об отмененных и перенесенных мероприятиях киноиндустрии, спорта, искусства и т.д. Вчера организаторы "YUNA-2020" назвали новую дату проведения церемонии награждения, а в Нидерландах отменили традиционный ежегодный концерт всех представителей "Евровидения".
Ежегодный бал "Met Gala" в 2020 году не состоится в запланированную дату. Об этом сообщают представители музея Метрополитен, выставку в котором обычно открывал ивент.
Известно также, что до 4 апреля закрыт сам музей, а если эпидемия будет нарастать, то запрет на их проведение будет продлен.
В этом году "Met Gala", партнером которого должен был стать французский дом моды Louis Vuitton, посвящен времени, а будущая экспозиция должна была называться "О времени: мода и продолжительность". Предполагалось, что выставка Института костюма продемонстрирует полувековую историю моды.
Модное событие собирает в одном месте самых ярких звезд, которые удивляют, а порой даже шокируют своими образами. Чего только стоит вот этот наряд Рианны.
Давайте вспомним самые яркие наряды с красной дорожки "Met Gala-2019":
Подробнее о "Met Gala-2019" смотрите в сюжете:
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