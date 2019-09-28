Фанаты ликуют: Человек-паук останется в киновселенной Marvel

Sony Pictures и Marvel снимут третью часть Спайдермена с Томом Холландом

Sony Pictures и Marvel назвали дату выхода третьего Человека-паука Фото: Imdb.com

Sony Pictures и Marvel пришли к общему компромиссу в споре о Человеке-пауке, который еще в августе покинул киновселенную. К радости фанатов одного из самых популярных комиксных супергероев, паук вернется в КВМ в лице Тома Холланда уже в 2021 году.

На этой неделе Sony Pictures и Marvel удалось заключить новую сделку, которая гарантирует продолжение пути Человека-паука в Marvel. По информации Variety, обе стороны получат по 25% прибыли: Disney сохранит свои права на мерч и выделит около четверти финансирования. Как часть соглашения, Человек-паук также появится в одном будущем фильме Marvel Studios.

Так, студия анонсировала третью часть серии "Человек-паук: Возвращение домой" с Томом Холландом. Картину планирую выпустить 16 июля 2021 года.

"Я рад, что путь Человека-паука в киновселенной Marvel не закончился, мы очень рады, что нам удастся продолжить работу над ним", – сказал глава Marvel Studios, продюсер Кевин Файги, который будет работать над третьим фильмом.

Напомним, что студия Marvel, которая принадлежит корпорации Disney, ранее не смогла достичь соглашения с обладающей правами на Человека-паука компанией Sony Pictures. СМИ писали, что Disney предложили делить финансирование и прибыль от фильмов о нем пополам, но Sony отвергла это предложение, пожелав сохранить за собой право на львиную долю прибыли от франшизы.

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