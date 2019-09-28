Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фанаты ликуют: Человек-паук останется в киновселенной Marvel

Sony Pictures и Marvel снимут третью часть Спайдермена с Томом Холландом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Sony Pictures и Marvel назвали дату выхода третьего Человека-паука
Sony Pictures и Marvel назвали дату выхода третьего Человека-паука
Фото: Imdb.com

Sony Pictures и Marvel пришли к общему компромиссу в споре о Человеке-пауке, который еще в августе покинул киновселенную. К радости фанатов одного из самых популярных комиксных супергероев, паук вернется в КВМ в лице Тома Холланда уже в 2021 году.

На этой неделе Sony Pictures и Marvel удалось заключить новую сделку, которая гарантирует продолжение пути Человека-паука в Marvel. По информации Variety, обе стороны получат по 25% прибыли: Disney сохранит свои права на мерч и выделит около четверти финансирования. Как часть соглашения, Человек-паук также появится в одном будущем фильме Marvel Studios.

Так, студия анонсировала третью часть серии "Человек-паук: Возвращение домой" с Томом Холландом. Картину планирую выпустить 16 июля 2021 года.

"Я рад, что путь Человека-паука в киновселенной Marvel не закончился, мы очень рады, что нам удастся продолжить работу над ним", – сказал глава Marvel Studios, продюсер Кевин Файги, который будет работать над третьим фильмом.

Напомним, что студия Marvel, которая принадлежит корпорации Disney, ранее не смогла достичь соглашения с обладающей правами на Человека-паука компанией Sony Pictures. СМИ писали, что Disney предложили делить финансирование и прибыль от фильмов о нем пополам, но Sony отвергла это предложение, пожелав сохранить за собой право на львиную долю прибыли от франшизы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Глава Marvel снимет новый фильм по «Звездным войнам» Неразлучная троица: звезды «Парка Юрского периода» сыграют в «Мире Юрского периода» Уилл Смит сыграет криминального босса в новом проекте Netflix: что известно о фильме
скандал фильм sony человек-паук Marvel Том Холланд
Реклама

Новости партнеров

Как правильно размещать вещи в квартире
Как правильно размещать вещи в квартире
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото

Популярные статьи

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

Вчера, 13:43Fun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 06:59Fun

В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭС

26 сентябряFun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

26 сентябряСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

26 сентябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фигуру в бикини

26 сентябряTravel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

26 сентябряШоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

26 сентябряFun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряСтиль

Идеальный образ: Елена Зеленская в США покорила изысканным нарядом

25 сентябряШоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

25 сентябряTravel

Что происходит в Чернобыле: появилась впечатляющая статистика

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

До онкохворої Заворотнюк привезли однорічну доньку - ЗМІ
До онкохворої Заворотнюк привезли однорічну доньку - ЗМІ
Болезнь Заворотнюк: первый муж приехал просить у нее прощения
Болезнь Заворотнюк: первый муж приехал просить у нее прощения
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Ирина Морозюк сделала татуировку губ в стиле Месси
Ирина Морозюк сделала татуировку губ в стиле Месси